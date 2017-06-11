Саперы ЛНР разминировали 11 квадратных километров у линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (90)

ЛУГАНСК, 11 июн — РИА Новости. Инженерно-саперные подразделения Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики разминировали территорию в 11 квадратных километров близ линии соприкосновения в Донбассе, рассказали РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик призвал стороны конфликта в Донбассе предоставить карты минирования местности и ускорить разминирование в Донбассе.

"На этой неделе силами инженерно-саперных подразделений проведены работы по разминированию местности. В ходе инженерных работ от взрывоопасных предметов была очищена территория площадью в одиннадцать квадратных километров", — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что работы велись в районах населенных пунктов Пришиб, Красный Лиман и Долгое.

"Несмотря на обострение обстановки, Народная милиция республики продолжает проводить мероприятия по очистке территории от взрывоопасных предметов", — подчеркнули в пресс-службе.

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