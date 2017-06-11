Украинская Нацгвардия усилит охрану российского генконсульства в Харькове

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости. Национальная гвардия Украины на несколько дней усилит охрану российского генконсульства в Харькове во избежание провокаций во время празднования Дня России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Восточного территориального управления Нацгвардии Украины Дмитрий Образцов.

Харьковская общественная организация "Восточный корпус" 8 июня митинговала у консульства РФ в Харькове против празднования Дня России.

"Усиление охраны связано с празднованием Дня России и возможными провокациями, которые будут возле этого консульства происходить. В связи с этим усилены меры безопасности, назначены дополнительные военные наряды, которые охраняют это консульство, и в случае провокаций будут приняты адекватные меры", — сказал Образцов.

По его словам, охрана консульства будет усилена с понедельника до среды.

Относительно охраны консульств в других регионах, и посольства в Киеве, в Национальной гвардии сказали, что смогут предоставить комментарий в понедельник с утра. В пресс-службе киевской полиции со свой стороны пояснили РИА Новости, что именно Национальная гвардия занимается охраной дипучреждений, поэтому в не в компетенции полиции комментировать возможное усиление мер безопасности.