Почти половина британцев поддержала отставку Мэй, показал опрос

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Почти половина британцев считает, что премьер-министр Тереза Мэй должна уйти в отставку, среди кандидатов на ее пост лидирует глава МИД Борис Джонсон, свидетельствуют данные опроса YouGov, проведенного для издания Sunday Times.

Согласно результатам исследования, 48% британских подданных высказались за то, чтобы Мэй покинула свой пост. Поддержали действующего премьера 38% респондентов.

Среди возможных кандидатов на замену Мэй лидирует Джонсон, 24% опрошенных считают, что он станет хорошим премьером. Примечательно, что при этом 52% считают кандидатуру министра плохим вариантом, однако по сравнению с другими политиками его рейтинг является самым высоким.

Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 8 июня всего 318 мандатов — на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на 8 меньше, чем нужно для абсолютного большинства. В результате выборы, которые премьер Тереза Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется сейчас за сохранение поста.

В настоящее время Мэй занимается формированием правительства, параллельно ведя переговоры о соглашении с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP), которая получила на выборах 10 мандатов.