Выборы во Франции проходят в "библиотечной тишине", сообщил наблюдатель

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Парламентские выборы во Франции проходят почти в "библиотечной тишине" и при низкой активности, но нарушений не отмечается, и хотя активизацию голосования стоит ждать после обеда, явка на выборах высокой не будет, сказал РИА Новости член ЦИК РФ Василий Лихачев, наблюдающий на месте за французскими выборами.

Первый тур парламентских выборов проходит в воскресенье во французской метрополии. Второй тур голосования в тех избирательных округах, где победитель не будет определен сразу, пройдет 18 июня.

"Меня поразила деловитость, тишина. Можно сказать, что это даже библиотечная тишина. Все документы были доставлены, бюллетени подготовлены. Второй очень важный момент — пассивность. Я был с 8 до 9 (утра) на этом округе, затем поехал смотреть другие: очень небольшая активность. Хочу также подчеркнуть, что очень слабо интересовались журналисты. Была только одна камера, я дал им интервью", — сказал Лихачев, добавив, что уже утром, с момента открытия участков он успел побывать на 4 избирательных участка в 15-м округе.

Тем не менее, добавил он, активизация голосования ожидается после обеда, ближе к 16 часам по Москве, но высокой явки все равно ждать не стоит. "Явка, все говорят, что будет очень низкая, где-то в пределах 50%. Поэтому можно говорить о том, что эти выборы, с моей точки зрения, призваны показать, что победа (Эммануэля) Макрона не случайна, и что он за эти несколько недель после президентских выборов второго тура к первому туру парламентских выборов своих сторонников не растерял", — сказал собеседник агентства, отметив, что сторонники Марин Ле Пен очень постараются взять реванш на этих выборах.

Малую активность, уточнил Лихачев, во Франции объясняют тем, что недавно закончился президентский тур, "не успели ни партии, ни избиратели восстановить свои силы".

"И однозначно говорят, что тот тренд, который связан со слабым выступлением социалистов, республиканцев, традиционных партий, он проявится и здесь. Даже говорят, что политическая сила сторонников Маркона проявит себя, и Макрона, здесь же многие комментарии идут, называют абсолютным лидером большинства в будущем составе Национального собрания", — сказал член ЦИК.

Явка избирателей в ходе первого тура выборов в Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента), по данным на 12.00 (13.00 мск), составила 19,24% — чуть ниже, чем в 2012 году, свидетельствуют данные МВД.