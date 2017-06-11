Более тысячи украинцев впервые отправились в ЕС без виз

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости. Более тысячи украинцев воспользовались в воскресенье возможностью без виз посетить ЕС и страны Шенгенской зоны, это произошло после вступления в силу решения Евросоюза о либерализации визового режима для Украины.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу украинцам в странах ЕС такой режим не даёт. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

Украинские консулы в странах ЕС сообщают об отсутствии проблем при пересечении границ, случаи отказов во въезде немногочисленны и носят технический характер. По данным МИД страны, к полудню во въезде в ЕС было отказано всего четырем гражданам: один из них пытался въехать без биометрического паспорта, двум отказано во въезде в связи с превышением срока предыдущего пребывания в ЕС, еще один гражданин не смог пересечь границу в связи с наличием запрета на въезд в Евросоюз.

Праздник национального масштаба



На Украине к вступлению в действие безвизового режима с Евросоюзом готовились долго и тщательно: страна шла к этому моменту почти десять лет. В день отмены виз президент страны Петр Порошенко открыл символическую "дверь в ЕС" на украинско-словацкой границе в ходе церемонии по случаю начала действия безвизового режима. Церемония прошла при участии президента Словакии Андрея Киски.

"На самом деле мы этого очень долго ждали, и это исторический момент, когда мы разрушаем бумажный занавес, отделяющий Украину от Европы. Это значит, что Украина сделала огромные реформы. Мы совместными усилиями изменили страну, а наши партнеры из Европы сдержали свое слово, и дверь Европейского Союза, дверь наших друзей и партнеров открыта для нашей большой 45-миллионной нации, для украинского народа. Я вас всех поздравляю", — заявил Порошенко.

Президент страны снова заявил, что теперь Украины "навсегда уходит от советского прошлого" и "возвращается в европейскую семью".

В столице Украины по этому случаю проходят масштабные мероприятия при участии послов стран ЕС, организованы концерты и различные развлечения. Ночь на 11 июня несколько тысяч украинских граждан провели на центральной улице Киева, Крещатике, и Европейской площади, где проходили праздничные гуляния. Различные мероприятия проходят также в регионах страны.

Безвизовый режим дает украинцам право на свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины, необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и достаточности средств для этого.

При пересечении границы украинцам рекомендовано иметь с собой билет на обратную дорогу. Также на границе может понадобиться подтвердить материальную состоятельность — необходимо иметь не менее 45 евро на каждый день пребывания в ЕС. Кроме того, рекомендовано иметь туристическую медицинскую страховку, зеленую карту (в случае путешествия по Европе на автомобиле), пригласительное письмо от родственников или знакомых, а также подтверждение брони на проживание.

Не останавливаться на достигнутом

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что отмена Евросоюзом виз для украинских граждан даст новые возможности для обеих сторон. "Украина осуществила реформы, которые требовали ее граждане. И мы в Европейском союзе выполнили свое обещание. Для нас это ситуация, когда выигрывают обе стороны. Она создаст новые возможности для всех нас, усилит наши экономики, нашу безопасность и нашу дружбу. Именно на это и направлено наше партнерство", — говорится в комментарии Могерини, размещенном на официальной странице представительства ЕС в Киеве.

Президент Словакии Андрей Киска также поздравил украинцев со вступлением в силу безвизового режима и призвал Киев к дальнейшей реализации реформ в стране.

"За этим днем спрятано много усилий и много работы. Украина выполнила свои обещания, и тоже сделал Европейский союз, так и должно быть. Хотел бы вас призвать, чтобы вы и дальше проводили реформы. Реформы требуют много усилий. Это значит, что вы должны продолжать их выполнять, это налагает много обязательств, но это очень выгодно для вас", — сказал он.

Порошенко рассчитывает, что отмена виз для украинцев станет одним из этапов на пути интеграции Украины в ЕС, и страна в будущем сможет рассчитывать на членство в Евросоюзе.

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Миграционные риски



Ряд международных и украинских экспертов ранее заявляли об опасности наплыва нелегальных мигрантов в ЕС с Украины. А правоохранительные органы некоторых стран Евросоюза, в частности Чехии, предупреждали о рисках, связанных с тем, что государство не будет иметь представления о том, кто приезжает на его территорию.

В частности, глава МВД Чехии Милан Хованец сообщил о планах расширить персонал полиции в связи с отменой краткосрочных виз для украинцев и предположил, что некоторые из них попытаются нелегально устроиться на работу. Хованец предупредил, что при обнаружении подобных случаев власти Чехии будут действовать по отношению к таким гражданам Украины как к нелегальным мигрантам.

Госслужба занятости Украины признает проблему нелегальной трудовой миграции. По данным ведомства, лишь 1% украинцев трудоустраиваются за рубежом через официальных посредников.

Посол Франции в Киеве Изабель Дюмон, в свою очередь, заявила об угрозе безвизового режима не для ЕС, а для Украины из-за возможной потери значительной части рабочей силы.

Однако МИД Украины считает, что украинцы сегодня не несут миграционных рисков для Евросоюза. "Сейчас украинцы не составляют миграционного риска, это подтвердили и наши европейские партнеры, которым мы благодарны", — сказала официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца в воскресенье. Она также напомнила, что Евросоюзом ранее был принят механизм приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока мигрантов.

"Открыть Европу" смогут не все



Украинские туроператоры ожидают, что после введения безвизового режима для Украины может увеличиться туристический поток украинцев в Европу и сократиться количество поездок в Турцию и Египет. По данным туроператора Join UP!, потенциально турпоток в европейские страны увеличится, в первую очередь за счет жителей западной Украины, которые не поедут на курорты в пределах страны, а беспрепятственно отправятся в Европу.

В частности, туроператор прогнозирует, что за счет отмены виз, вероятно, среди украинцев увеличится популярность отдыха в Болгарии, так как визовая составляющая является существенной частью стоимости турпакета в эту страну. Кроме того, положительный эффект либерализации визового режима смогут ощутить самостоятельные украинские туристы, которые не организовывают свой отдых через туроператоров.

Директор Центра развития туризма Владимир Царук считает, что число посещающих Европейский союз украинских туристов после начала действия безвизового режима увеличится на 5-10%. "Статистика будет только в конце месяца, когда будет известно, сколько людей поехало. Туроператоры ожидают, что в результате безвизового режима в первые два месяца будет увеличение потока туристов, в том числе через турфирмы, где-то на 5-10 %", — сказал Царук РИА Новости.

Генеральный директор автобусного перевозчика "Busfor Украина" Александр Павлович прогнозирует, что за три-четыре года туристический поток вырастет на 50%. Единственное условие — рост качества и сервиса перевозок.

"Учитывая, что безвизовый режим не дает разрешения на трудоустройство за границей, основной целью поездок останется туризм. В любом случае Европа стала ближе для каждого, кто раньше не мог позволить себе поездку из-за сложностей с получением визы", — считает он.

По словам генерального директора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина, перевозчики увеличивают полетную программу в этом году на 22-24%. Например, если весной крупнейший украинский хаб отправлял на вылет 100-110 рейсов в сутки, то летом частота вырастет до 140-150 рейсов.

Вместе с тем, украинские эксперты отмечают, что в связи со сложным экономическим положением не многим украинцам будут по карману европейские путешествия даже после отмены виз.

"Будут более доступны европейские короткие вояжи в Европу, а для направлений массового туризма пока нет такого потенциала финансового у украинцев, чтобы туроператоры смогли запустить большие чартерные программы на европейское направление", — считает глава Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха.

В движении "Украинский выбор — право народа", лидером которого является Виктор Медведчук, считают, что большинство украинцев не воспользуются безвизовым режимом с Евросоюзом из-за низкого уровня доходов.

"Это означает, что в условиях тотальной нищеты и голода, ни пенсионеры на пенсию около 50 долларов, ни студенты на стипендию около 41,5 доллара, ни десятки миллионов работающих на минимальную зарплату около 120,8 доллара и не мечтают о том, что когда-нибудь выедут на отдых в страны ЕС", — считают в движении.