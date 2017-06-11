Турецкие полицейские задержала в Стамбуле 18 подозреваемых в связях с ИГ*

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Турецкие полицейские задержали в ходе обысков в разных районах Стамбула в воскресенье 18 человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство"*, сообщает газета Hurriyet.

Сотрудники полицейского управления по борьбе с терроризмом провели в воскресенье обыски по 19 различным адресам в 11 районах Стамбула. Помимо задержания 18 человек, которые, предположительно, принимали участие в боях в Сирии, полиция изъяла оружие, боеприпасы, документы и другие материалы, отмечает агентство Doğan. Подозреваемые доставлены в отделение полиции для дачи показаний.

Кроме того, в воскресенье правоохранительные органы Турции задержали в провинции Килис пять человек, пытавшихся нелегально проникнуть на территорию страны со стороны Сирии. По данным жандармерии, задержанные, предположительно, были боевиками ИГ*.

В конце мая в турецкой столице правоохранительные органы Турции ликвидировали двух предполагаемых боевиков ИГ*. Как заявил губернатор Анкары Эрджан Топаджа, они готовили теракт на съезде правящей в стране Партии справедливости и развития (ПСР).

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.