Турецкие полицейские задержала в Стамбуле 18 подозреваемых в связях с ИГ*

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Турецкие полицейские задержали в ходе обысков в разных районах Стамбула в воскресенье 18 человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство"*, сообщает газета Hurriyet.
Кроме того, в воскресенье правоохранительные органы Турции задержали в провинции Килис пять человек, пытавшихся нелегально проникнуть на территорию страны со стороны Сирии. По данным жандармерии, задержанные, предположительно, были боевиками ИГ*.
В конце мая в турецкой столице правоохранительные органы Турции ликвидировали двух предполагаемых боевиков ИГ*. Как заявил губернатор Анкары Эрджан Топаджа, они готовили теракт на съезде правящей в стране Партии справедливости и развития (ПСР).
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.