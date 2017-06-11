Глава рода Лермонтовых прокомментировал цитату о России в речи Порошенко

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Правнучатый племянник поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, член Общественной палаты РФ Михаил Лермонтов прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко с цитатой из стихотворения "Прощай, немытая Россия", отметив, что строки приобрели в устах Порошенко иной смысл.

Украинский президент Петр Порошенко вечером в субботу поздравил соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом на торжественном мероприятии в Киеве. В своей речи политик процитировал строки Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ", а также отрывок стихотворения поэта Александра Пушкина "К Чаадаеву": "Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена".

"(Порошенко) должен был смотреть в зеркало, когда он эти стихи произносил, потому что Украина действительно стала рабом своих господ из-за океана, и эти строки приобретают совсем иной сакральный смысл", — сказал Лермонтов РИА Новости.

Член Общественной палаты напомнил, что на встрече с учителями президент РФ Владимир Путин также цитировал Лермонтова — его строки "люблю Отчизну я, но странною любовью".

"Я думаю, что это вот такой, как говорится, параллельный ответ Порошенко… Порошенко, не ведая того, этими строками себе сделал приговор. Приговор – обозначить себя рабом перед господами, но которые не в России, а которые за океаном", — заявил глава рода Лермонтовых.