Польша неохотно пускает украинцев после отмены виз, заявили пограничники

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. После начала действия безвизового режима с Евросоюзом на границе между Украиной и Польшей образовались очереди из автомобилей, рассказали в Госпогранслужбе Украины.

"У нас, как вы видите, есть очередь. Польская сторона не хочет принимать, очень плохо работает", — отметила представительница службы.

По словам чиновницы, многие люди "по старинке" едут через границу с визами, в основном, на работу.

Украинские граждане могут выезжать в страны Шенгенской зоны без виз с 11 июня. Свободный доступ предоставляется на 90 дней в туристических, предпринимательских и семейных целях. По данным Госпрогранслужбы, в первые часы действия безвизового режима, границу пересекли около 600 жителей Украины.