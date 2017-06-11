Лондон и Дублин обсудили возможные последствия союза консерваторов и DUP

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава МИД Республики Ирландия Чарли Фланаган и министр Великобритании по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир обсудили, как отразится на будущем британского региона возможное соглашение между Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP) и консерваторами, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 8 июня всего 318 мандатов - на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на 8 меньше, чем нужно для абсолютного большинства. В результате выборы обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции.

В настоящее время Мэй ведет переговоры о возможном соглашении с DUP, которая получила на выборах десять мандатов. Партия региона вряд ли поддержит намерение премьера вывести страну не только из ЕС, но и из единого экономического пространства и таможенного союза. Таким образом, "жесткий" Brexit может "смягчиться". В то же время договоренность консерваторов с DUP затруднит правительству Мэй посредничество в преодолении многолетнего конфликта между юнионистами и ирландскими националистами "Шинн Фейн".

Ирландский министр Фланаган заявил, что само по себе соглашение между британскими консерваторами и DUP не обязательно поставит под угрозу процесс мирного урегулирования в Северной Ирландии. "Надо будет посмотреть, какова окажется природа соглашения", - отметил он.

Сообщается, что Фланаган проведет еще одну встречу с британским министром Брокенширом в понедельник.

Представитель Дублина отметил, что предвыборная кампания в Соединенном королевстве уже привела к задержке в процессе выхода Великобритании из ЕС. По его словам, время уходит, а Европа уже готова начать переговоры о Brexit.

Ирландский министр добавил, что его страна рассчитывает сохранить "особые условия", которые сложились в Ирландии, особенно в контексте мирного процесса.

Соглашение Страстной пятницы 1998 года положило конец кровавой борьбе между националистами-католиками, добивающимися объединения Ирландии, и юнионистами-протестантами, выступающими за сохранение Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства. В ходе конфликта, продолжающегося несколько десятилетий, погибли более 3,5 тысяч человек. Хотя после заключения соглашения активность ирландских террористов заметно сократилась, процесс мирного урегулирования пока не завершен.

После референдума, на котором британцы проголосовали за выход из Евросоюза, ирландский вопрос вновь стал набирать актуальность. Brexit может привести к пересмотру ряда договоренностей соглашения 1998 года, в частности, пункта о снятии пограничного контроля между Республикой Ирландией и британским регионом Северная Ирландия. Крупнейшая партия националистов "Шинн Фейн" уже заявила, что в случае Brexit будет добиваться проведения референдума по вопросу об объединении с Ирландией.