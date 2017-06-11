Политолог назвал четыре сценария кризиса вокруг Катара

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Существует четыре базовых сценария развития кризиса отношений между Катаром и другими арабскими странами, среди которых "мягкая смена власти в эмирате" и "силовое противостояние с тяжелыми для сторон последствиями", считает известный российский специалист по Ближнему Востоку, научный руководитель Института востоковедения РАН, академик РАН Виталий Наумкин. Он описал их в своей статье для Российского совета по международным делам.

"Мне все еще кажется, что сторонам удастся договориться, так как никто не заинтересован в усугублении конфликта, в который вовлечены государства, держащие в руках главные карты на мировом нефтегазовом рынке", — пишет Наумкин. Он напомнил, что Катар также располагает большими запасами гелия, входя в четверку мировых лидеров по объемам его доказанных запасов.

В то же время сейчас арабские страны предъявили Катару своего рода ультиматум, выполнив требования которого эмир Тамим Аль Тани потеряет авторитет.

"От Катара арабские соседи требуют не столько прекращения финансирования признанных террористическими исламистских группировок (их подпитка идет и из других аравийских государств), сколько отказа от сближения с Ираном, изгнания из страны "Братьев-мусульман" и лидеров движения ХАМАС, закрытия таких финансируемых им медиа-ресурсов, как "Аль-Джазира", "Аль-Кудс аль-Араби", арабская версия "Huffington Post" и базирующиеся в Лондоне "Middle East Eye" и "Аль-Араби аль-Джадид", — напомнил Наумкин.

Кроме того, со ссылкой на собственные источники среди высокопоставленных саудовских чиновников востоковед утверждает, что своей окончательной целью оппоненты Катара видят отставку эмира Катара – даже если ультиматум будет выполнен, к Катару могут быть выдвинуты новые требования.

"Инициаторы кампании давления на Доху также делают ставку на возможную отмену чемпионата мира по футболу, который должен состояться в Катаре в 2022 году", — отметил эксперт.

В этой связи Наумкин дает четыре возможных сценария развития кризиса, который, в свою очередь, повлияет на ход урегулирования конфликта в Сирии.

"Но что хорошо для нас, так это то, что созданная Россией "астанинская тройка" — Россия, Турция, Иран — наверняка получит импульс к более глубокому сотрудничеству по урегулированию конфликта в Сирии", — прогнозирует эксперт.

Что касается прогнозов по развитию кризиса вокруг Катара, то первый сценарий такой: стороны в результате посредничества региональных и глобальных сил урегулируют свои разногласия. Катар пойдет на некоторые уступки… но не пожертвует теми направлениями в своей внешней политике, которые имеют для него ключевое значение, в частности — нормальными отношениями с Ираном, а также и связями с движением "Братьев-мусульман".

Второй: давление на Катар будет возрастать, посреднические усилия не увенчаются успехом. Возникнет угроза более жесткого противостояния, результатом которого может быть вынужденная мягкая смена власти в эмирате.

Третий: конфронтация усилится, и Катар пойдет на решительные меры, вплоть до выхода из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и большего сближения с Турцией и Ираном. В этом случае не исключено некоторое изменение катарской политики в отношении сирийского кризиса и присоединение Дохи к "астанинской тройке", которая превратится в квартет.

Четвертый: произойдет резкая эскалация конфликта, который выльется в силовое противостояние с тяжелыми для сторон последствиями. "Но и при этом почти невероятном сценарии такое противостояние не может продлиться сколь-либо значительное время", — отмечает эксперт.

Наумкин затруднился однозначно ответить, выиграет ли Россия или проиграет от нового кризиса на Ближнем Востоке.

"Выиграет, говорят одни (аналитики, — ред.), так как могут подняться цены на нефть и, соответственно, на газовое топливо (правда, пока этого не произошло), кроме того, снизится объем поставок СПГ из Катара на мировой рынок, образовав нишу, которую могут занять российские производители. Нет, говорят другие, так как дестабилизация региона так или иначе причинит ущерб всем, кроме того, для реализации уже имеющихся немалых катарских инвестиций в российскую экономику и продолжения инвестиционного сотрудничества нужны стабильность и безопасность в этой стране", — пишет научный руководитель Института востоковедения РАН.

По его мнению, Россия, располагая ресурсом влияния на ближневосточных партнеров, может оказать умиротворяющее воздействие на конфликтующие стороны, непосредственно не вмешиваясь в конфликт.

"Этому будет способствовать то, что со всеми акторами разыгравшейся в регионе драмы Россию связывают исторические узы и немало общих интересов… С учетом развивающихся отношений сотрудничества России с государствами Персидского залива, а также с Египтом и Иорданией Москва, вероятно, будет придерживаться равноприближенного курса в отношении конфликтующих сторон", — отметил также эксперт.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Аравийские монархии прекратили всякое сообщение с Катаром и велели своим подданным покинуть территорию страны. Ряд других стран впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Доха заявила, что не будет принимать ответных мер.