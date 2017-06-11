США
11.0611 июня14:53МСК
USD57.00+0.02
EUR63.79-0.36
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Политолог назвал четыре сценария кризиса вокруг Катара

Сюжет:
Дипломатический скандал вокруг Катара (225)
14:5011.06.2017
(обновлено: 14:51 11.06.2017)
0320
© РИА Новости / Абдулкадер ХаджПерейти в фотобанкДоха, Катар. Архивное фотоДоха, Катар. Архивное фото
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Существует четыре базовых сценария развития кризиса отношений между Катаром и другими арабскими странами, среди которых "мягкая смена власти в эмирате" и "силовое противостояние с тяжелыми для сторон последствиями", считает известный российский специалист по Ближнему Востоку, научный руководитель Института востоковедения РАН, академик РАН Виталий Наумкин. Он описал их в своей статье для Российского совета по международным делам.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Катара Мухаммед Аль Тани во время встречи в Москве. 10 июня 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Глава МИД Катара поблагодарил Россию за помощь

"Мне все еще кажется, что сторонам удастся договориться, так как никто не заинтересован в усугублении конфликта, в который вовлечены государства, держащие в руках главные карты на мировом нефтегазовом рынке", — пишет Наумкин. Он напомнил, что Катар также располагает большими запасами гелия, входя в четверку мировых лидеров по объемам его доказанных запасов.

© REUTERS / Fadi Al-AssaadВид с воздуха на дипломатическую территорию Дохи
© REUTERS / Fadi Al-Assaad
Вид с воздуха на дипломатическую территорию Дохи

В то же время сейчас арабские страны предъявили Катару своего рода ультиматум, выполнив требования которого эмир Тамим Аль Тани потеряет авторитет.

"От Катара арабские соседи требуют не столько прекращения финансирования признанных террористическими исламистских группировок (их подпитка идет и из других аравийских государств), сколько отказа от сближения с Ираном, изгнания из страны "Братьев-мусульман" и лидеров движения ХАМАС, закрытия таких финансируемых им медиа-ресурсов, как "Аль-Джазира", "Аль-Кудс аль-Араби", арабская версия "Huffington Post" и базирующиеся в Лондоне "Middle East Eye" и "Аль-Араби аль-Джадид", — напомнил Наумкин.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Тиллерсон призвал Катар прислушаться к странам Персидского залива

Кроме того, со ссылкой на собственные источники среди высокопоставленных саудовских чиновников востоковед утверждает, что своей окончательной целью оппоненты Катара видят отставку эмира Катара – даже если ультиматум будет выполнен, к Катару могут быть выдвинуты новые требования.

"Инициаторы кампании давления на Доху также делают ставку на возможную отмену чемпионата мира по футболу, который должен состояться в Катаре в 2022 году", — отметил эксперт.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Мехико. 9 июня 2017
© AP Photo / Eduardo Verdugo
Меркель призвала страны Персидского залива к диалогу для решения по Катару

В этой связи Наумкин дает четыре возможных сценария развития кризиса, который, в свою очередь, повлияет на ход урегулирования конфликта в Сирии.

"Но что хорошо для нас, так это то, что созданная Россией "астанинская тройка" — Россия, Турция, Иран — наверняка получит импульс к более глубокому сотрудничеству по урегулированию конфликта в Сирии", — прогнозирует эксперт.

Что касается прогнозов по развитию кризиса вокруг Катара, то первый сценарий такой: стороны в результате посредничества региональных и глобальных сил урегулируют свои разногласия. Катар пойдет на некоторые уступки… но не пожертвует теми направлениями в своей внешней политике, которые имеют для него ключевое значение, в частности — нормальными отношениями с Ираном, а также и связями с движением "Братьев-мусульман".

Второй: давление на Катар будет возрастать, посреднические усилия не увенчаются успехом. Возникнет угроза более жесткого противостояния, результатом которого может быть вынужденная мягкая смена власти в эмирате.

Прохожие в окрестностях амфитеатра в городе Доха, Катар. Архивное фото
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
Перейти в фотобанк
СМИ рассказали о реакции катарцев на санкции

Третий: конфронтация усилится, и Катар пойдет на решительные меры, вплоть до выхода из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и большего сближения с Турцией и Ираном. В этом случае не исключено некоторое изменение катарской политики в отношении сирийского кризиса и присоединение Дохи к "астанинской тройке", которая превратится в квартет.

Четвертый: произойдет резкая эскалация конфликта, который выльется в силовое противостояние с тяжелыми для сторон последствиями. "Но и при этом почти невероятном сценарии такое противостояние не может продлиться сколь-либо значительное время", — отмечает эксперт.

Наумкин затруднился однозначно ответить, выиграет ли Россия или проиграет от нового кризиса на Ближнем Востоке.

"Выиграет, говорят одни (аналитики, — ред.), так как могут подняться цены на нефть и, соответственно, на газовое топливо (правда, пока этого не произошло), кроме того, снизится объем поставок СПГ из Катара на мировой рынок, образовав нишу, которую могут занять российские производители. Нет, говорят другие, так как дестабилизация региона так или иначе причинит ущерб всем, кроме того, для реализации уже имеющихся немалых катарских инвестиций в российскую экономику и продолжения инвестиционного сотрудничества нужны стабильность и безопасность в этой стране", — пишет научный руководитель Института востоковедения РАН.

Новостройки на одной из центральных улиц столицы Катара Дохи
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Катар назвал "необоснованным" террористический список арабских стран

По его мнению, Россия, располагая ресурсом влияния на ближневосточных партнеров, может оказать умиротворяющее воздействие на конфликтующие стороны, непосредственно не вмешиваясь в конфликт.

"Этому будет способствовать то, что со всеми акторами разыгравшейся в регионе драмы Россию связывают исторические узы и немало общих интересов… С учетом развивающихся отношений сотрудничества России с государствами Персидского залива, а также с Египтом и Иорданией Москва, вероятно, будет придерживаться равноприближенного курса в отношении конфликтующих сторон", — отметил также эксперт.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Аравийские монархии прекратили всякое сообщение с Катаром и велели своим подданным покинуть территорию страны. Ряд других стран впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Доха заявила, что не будет принимать ответных мер.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена