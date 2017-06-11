ЛНР заявила о размещении Киевом тяжелого вооружения у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 11 июн — РИА Новости. Украинские силовики размещают тяжелое вооружение вдоль линии соприкосновения с самопровозглашенной Луганской народной республикой, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Вооруженные силы Украины продолжают размещать тяжелое вооружение вблизи линии соприкосновения, игнорируя минские соглашения и принятые на себя международные обязательства", — заявил Марочко.

Народная милиция зафиксировала две батареи самоходных артустановок (САУ) "Акация" в районе подконтрольного ВСУ населенного пункта Крымское, семь 122-миллиметровых гаубиц Д-30 и пять танков Т-64 в районе населенного пункта Новотошковка.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.