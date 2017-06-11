Минобороны ДНР опровергло данные СМИ, что силовики заняли поселок Спартак

ДОНЕЦК, 11 июн — РИА Новости. Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин опроверг информацию, появившуюся в украинских СМИ, что украинские силовики заняли позиции в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике поселке Спартак.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что силовики заняли новые позиции в районе поселка Спартак.

"Что касается информации, распространяемой украинскими СМИ, о захвате Спартака (поселок под Донецком — ред.)- это ложь. Он под нашим контролем, никто в атаку не шел, никто не захватывал, это просто один из видов гибридной войны", — сказал в воскресенье журналистам Басурин.

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