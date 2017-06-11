Несколько участков во Франции не досчитались бюллетеней ряда кандидатов

Избирательный бюллетень на избирательном участке во время первого раунда французских парламентских выборов в Ницце

Избирательный бюллетень на избирательном участке во время первого раунда французских парламентских выборов в Ницце

ПАРИЖ, 11 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Несколько избирательных участков во Франции, где в воскресенье проходит первый тур выборов в парламент, не досчитались бюллетеней некоторых кандидатов в депутаты, передает портал France Info.

В ходе голосования избирателям не нужно ставить "галочку" напротив фамилии кандидата, а требуется положить в конверт бюллетень конкретного избранника. Количество бюллетеней соответствует числу кандидатур в конкретном участке.

"Перед открытием избирательных участков, несколько мэрий были обеспокоены отсутствием некоторых бюллетеней. После открытия участков ситуация не улучшилась", — говорится в публикации.

Так, в одном из избирательных участков Парижа не хватает бюллетеней трех из 26 кандидатов. Местные власти советуют в таком случае класть в конверт лист бумаги подходящего размера, на котором будет написано имя выбранного кандидата.

Об отсутствии части бюллетеней сообщали также из департаментов Сона и Луара и Йонна.

Первый тур парламентских выборов проходит в воскресенье во французской метрополии. Второй тур голосования в тех избирательных округах, где победитель не будет определен сразу, пройдет 18 июня.