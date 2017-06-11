Fox News: в Вашингтоне никто не верит в "сговор" Трампа с Россией

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Слушания экс-главы ФБР Джеймса Коми в конгрессе указывают на провал попыток оппонентов Белого дома дискредитировать Дональда Трампа из-за "сговора" с Россией, заявил ведущий канала Fox News Такер Карлсон в эфире собственного шоу.

Журналист согласен с Трампом в том, что историю "связей с Россией" раскручивают демократы. Их цель — оправдать поражение на выборах. Из показаний Коми, в свою очередь, нельзя вывести "сговор" или наличие каких-либо препятствий процессу выборов, считает Карлсон.

"Никто в округе Колумбия в это (сговор — ред.) не верит. Более того, никто так и не объяснил, как именно это произошло и на что конкретно повлияло. Дело в том, что они (оппоненты Трампа — ред.) не знают сами, да и, возможно, им все равно. Они лишь хотят, чтобы Трамп ушел, как и любой, кто встанет у них на пути. Россия — лишь средство", — заявил ведущий.

Тем не менее, советник Трампа Майкл Флинн потерял работу, следующим пострадавшим по "российскому делу" может стать генпрокурор Джефф Сешнс, добавил Такер Карлсон.

"Очевидно, Коми предположил, что Джефф Сешнс мог взаимодействовать с послом Сергеем Кисляком весной 2016 года. И вот они, оговорки: "мог взаимодействовать", "предположил". Коми не знает наверняка", — замечает тележурналист.

Между тем отсутствие ясности в расследовании не мешает главе меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси требовать отставки Сешнса, не дожидаясь фактов, подчеркивает ведущий.

Президент США Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с поста руководителя ФБР в мае, заявив, что тот не способен выполнять свои обязанности.

Коми вел расследование на предмет предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, там и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он поспособствовал ее поражению на выборах.

Генпрокурор США Джефф Сешнс в марте отстранился от "расследования о России", сославшись на свое участие в предвыборной кампании Трампа. Сешнс оказался в центре внимания конгрессменов после того, как стало известно о его встречах с российским послом в Вашингтоне. Во время своего утверждения в сенате об этом он не сообщил и объяснил это тем, что встречался с российским дипломатом в статусе сенатора.