Fox News: в Вашингтоне никто не верит в "сговор" Трампа с Россией

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Слушания экс-главы ФБР Джеймса Коми в конгрессе указывают на провал попыток оппонентов Белого дома дискредитировать Дональда Трампа из-за "сговора" с Россией, заявил ведущий канала Fox News Такер Карлсон в эфире собственного шоу.
"Никто в округе Колумбия в это (сговор — ред.) не верит. Более того, никто так и не объяснил, как именно это произошло и на что конкретно повлияло. Дело в том, что они (оппоненты Трампа — ред.) не знают сами, да и, возможно, им все равно. Они лишь хотят, чтобы Трамп ушел, как и любой, кто встанет у них на пути. Россия — лишь средство", — заявил ведущий.
Тем не менее, советник Трампа Майкл Флинн потерял работу, следующим пострадавшим по "российскому делу" может стать генпрокурор Джефф Сешнс, добавил Такер Карлсон.
Между тем отсутствие ясности в расследовании не мешает главе меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси требовать отставки Сешнса, не дожидаясь фактов, подчеркивает ведущий.
Президент США Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с поста руководителя ФБР в мае, заявив, что тот не способен выполнять свои обязанности.
Коми вел расследование на предмет предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, там и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он поспособствовал ее поражению на выборах.
Генпрокурор США Джефф Сешнс в марте отстранился от "расследования о России", сославшись на свое участие в предвыборной кампании Трампа. Сешнс оказался в центре внимания конгрессменов после того, как стало известно о его встречах с российским послом в Вашингтоне. Во время своего утверждения в сенате об этом он не сообщил и объяснил это тем, что встречался с российским дипломатом в статусе сенатора.