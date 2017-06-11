Иорданские пограничники застрелили пять человек, двигавшихся из Ат-Танфа

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Иорданские пограничники застрелили пять человек, незаконно приблизившихся к границе, двигаясь из района Ат-Танф в Сирии, сообщается на сайте командования армии Иордании.
Как сообщается на сайте командования армии Иордании со ссылкой на военный источник, за последние 72 часа девять машин пытались достичь иорданской границы по дороге от Ат-Танфа. Военные применили по отношению к ним силу, и нарушители отступили.
"Через короткое время после инцидента одна из машин типа пикап и два мотоцикла стали возвращаться в сторону территории Иордании, в результате чего были применены правила ведения боя и пять человек убиты. Машина и мотоциклы уничтожены, а также повреждена машина, прибывшая за ранеными и убитыми", — доложил военный источник.
В сообщении не уточняется, кто мог находиться в транспортных средствах. Пограничники сообщили, что также в последние дни задержали двух человек, пытавшихся незаконно пересечь сирийско-иорданскую границу.
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