Иорданские пограничники застрелили пять человек, двигавшихся из Ат-Танфа

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Иорданские пограничники застрелили пять человек, незаконно приблизившихся к границе, двигаясь из района Ат-Танф в Сирии, сообщается на сайте командования армии Иордании.

В районе населенного пункта Ат-Танф на юго-востоке Сирии в последнее время сирийская армия ведет ожесточенные бои с ИГ*. Там же несколько раз союзные армии отряды подверглись авиаударам международной коалиции во главе с США.

Как сообщается на сайте командования армии Иордании со ссылкой на военный источник, за последние 72 часа девять машин пытались достичь иорданской границы по дороге от Ат-Танфа. Военные применили по отношению к ним силу, и нарушители отступили.

"Через короткое время после инцидента одна из машин типа пикап и два мотоцикла стали возвращаться в сторону территории Иордании, в результате чего были применены правила ведения боя и пять человек убиты. Машина и мотоциклы уничтожены, а также повреждена машина, прибывшая за ранеными и убитыми", — доложил военный источник.

В сообщении не уточняется, кто мог находиться в транспортных средствах. Пограничники сообщили, что также в последние дни задержали двух человек, пытавшихся незаконно пересечь сирийско-иорданскую границу.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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