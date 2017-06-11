Глава Словакии призывает Украину продолжать реформы

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости. Президент Словакии Андрей Киска поздравил украинцев со вступлением в силу безвизового режима и призвал Киев к дальнейшей реализации реформ в стране.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. По данным властей Украины, в первый день отмены виз для украинских граждан границу пересекли тысячи граждан страны.

"За этим днем спрятано много усилий, и много работы. Украина выполнила свои обещания, и тоже сделал Европейский союз, так и должно быть. Хотел бы вас призвать, чтобы вы и дальше проводили реформы. Реформы требуют много усилий. Это значит, что вы должны продолжать их выполнять, это налагает много обязательств, но это очень выгодно для вас", — сказал президент Словакии на совместном торжественном выступлении в Закарпатской области с лидером Украины Петро Порошенко.

По его словам, Словакия будет поддерживать Украину на пути в Европу. "Дорогие соседи, приветствуем в Европе", — сказал Киска, выступление которого транслировал телеканал "112. Украина".

Свободный доступ в ЕС на 90 дней граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу украинцам в странах ЕС такой режим не даёт.

При этом ряд международных и украинских экспертов заявляли об опасности наплыва нелегальных мигрантов в ЕС с Украины. А правоохранительные органы некоторых стран Евросоюза, в частности Чехии, предупреждали о рисках, связанных с тем, что государство не будет иметь представления о том, кто приезжает на его территорию.

Глава МВД Чехии Милан Хованец сообщил о планах расширить персонал полиции в связи с отменой краткосрочных виз для украинцев и предположил, что некоторые из них попытаются нелегально устроиться на работу. Хованец предупредил, что при обнаружении подобных случаев власти Чехии будут действовать по отношению к таким гражданам Украины как к нелегальным мигрантам.

Госслужба занятости Украины признала проблему нелегальной трудовой миграции, отметив, что лишь 1% украинцев трудоустраиваются за рубежом через официальных посредников.

Посол Франции в Киеве Изабель Дюмон, в свою очередь, говорила об угрозе безвизового режима не для ЕС, а для Украины из-за возможной потери значительной части рабочей силы.