В Йемене число жертв вспышки холеры превысило 850 человек

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Число жертв вспышки холеры в Йемене превысило 850 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Ранее сообщалось о 791 умершем.

"С 27 апреля 2017 года было зарегистрировано более 116,7 тысяч возможных случаев заболевания холерой, включая 859 летальных исходов в 20 провинциях", — говорится в заявлении организации, размещенном в микроблоге Twitter.

Ранее йеменские чиновники в сфере здравоохранения сообщили, что ОАЭ по воздуху доставили 50 тонн лекарств от холеры в город Аден на юге страны.