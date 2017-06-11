В Марокко задержали четырех участников протестов на севере страны

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Правоохранительные органы Марокко задержали за последние сутки четырех человек, принимавших участие в акции протеста, передает агентство Франс Пресс.

Среди задержанных один из лидеров протестующих.

Неспокойная обстановка в городе Эль-Хосейма сохраняется с октября прошлого года, когда местный рыбак был раздавлен в мусоровозе при попытке извлечь оттуда конфискованную полицией рыбу. Гибель рыбака спровоцировала волну протестов против "коррупции и несправедливости".

По информации агентства, в общей сложности обвинения были предъявлены 86 участникам акций протеста.