Порошенко поздравил украинцев с безвизом строками из Пушкина и Лермонтова

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко поздравил соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом на торжественном мероприятии в Киеве, сообщается на сайте главы государства.

Порошенко усмотрел символизм в том, что введение "безвиза" с ЕС происходит накануне 12 июня — Дня России. "Мы наконец независимы друг от друга — политически, экономически, газово-энергетически, а также духовно", — заявил украинский президент.

По словам главы государства, в связи с введением безвизового режима украинцам улыбнулась судьба, "о которой мечтало и за которую боролось не одно поколение наших предков".

Президент Украины процитировал строки Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ" и отрывок из стихотворения Пушкина "К Чаадаеву": "Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена".

Соглашение о безвизовом режиме



Документ о предоставлении гражданам Украины безвизового режима, который президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармела Абела подписали 17 мая текущего года, вступил в силу в ночь на воскресенье.

Диалог о либерализации визового режима шел с 2008 года. В ноябре 2010-го Евросоюз назвал условия, которые должна выполнить Украина, а в 2015-м подтвердил их выполнение. Первоначально Киев рассчитывал получить безвиз до конца прошлого года, однако Брюссель неоднократно откладывал вопрос, рассчитывая согласовать механизм приостановки режима.

Теперь украинцы получат свободный доступ в Шенгенскую зону на 90 дней в туристических, предпринимательских и семейных целях. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт. При этом пограничники могут потребовать и другие документы, в частности, о целях поездки и наличии необходимых денег.

Как работает безвиз

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в первый день действия безвизового режима с Евросоюзом лично проверил работу пункта пропуска на границе с Венгрией.

"Пересек украино-венгерскую границу по биометрическому паспорту на пункте пропуска Чоп-Захонь. Безвиз работает", — написал Климкин в соцсети Twitter.

Между тем, погранслужба Украины сообщила, что одному гражданину отказали во въезде в ЕС.

"Отказали гражданину Украины, который в свое время превысил строк пребывания в Дании и, соответственно, ему временно запрещено в связи с этим въезд на территорию Европейского союза", — заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян в эфире телеканала "112. Украина". Он добавил, что все остальные граждане без проблем пересекли границу с европейскими странами.

По данным погранслужбы, безвизовым режимом уже воспользовались несколько сотен человек.

Кому по карману Европа



Украинские СМИ уже подсчитали, сколько денег необходимо украинцам, чтобы въехать в страны Евросоюза. Так, для поездки в Бельгию им потребуется 95 евро в сутки, в Германию — 45, в Швецию — 450 крон (47 евро), а в Грецию — 300 евро на пять дней. При этом минимальная зарплата на Украине составляет чуть более трех тысяч гривен (примерно 110 евро), средняя зарплата равна 6,7 тысяч гривен (около 230 евро).

Эксперты отмечают, что в связи со сложным экономическим положением не многим украинцам будут по карману европейские путешествия.

"Будут более доступны европейские короткие вояжи в Европу, а для направлений массового туризма пока нет такого потенциала финансового у украинцев, чтобы туроператоры смогли запустить большие чартерные программы на европейское направление", — заявил глава Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха.

В движении "Украинский выбор — право народа", лидером которого является Виктор Медведчук, считают, что большинство украинцев не воспользуются безвизовым режимом с Евросоюзом из-за низкого уровня доходов.

"Это означает, что в условиях тотальной нищеты и голода, ни пенсионеры на пенсию около 50 долларов, ни студенты на стипендию около 41,5 доллара, ни десятки миллионов работающих на минимальную зарплату около 120,8 доллара и не мечтают о том, что когда-нибудь выедут на отдых в страны ЕС", — прокомментировали ситуацию в движении.

Хотя безвизовый режим не дает разрешения на трудоустройство за границей, некоторые члены Евросоюза уже опасаются притока украинских трудовых мигрантов. Сейчас больше всего работающих украинцев в Польше, однако теперь они могут поехать и в другие страны. Как отмечает Financial Times, за прошлый год около 1,3 миллиона украинцев получили в Польше временную регистрацию для работы. Более 115 тысяч человек получили долгосрочное разрешение на трудоустройство. С 2013 года оба показателя выросли в шесть раз.