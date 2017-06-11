Порошенко поздравил украинцев с безвизом строками из Пушкина и Лермонтова

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко поздравил соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом на торжественном мероприятии в Киеве, сообщается на сайте главы государства.
По словам главы государства, в связи с введением безвизового режима украинцам улыбнулась судьба, "о которой мечтало и за которую боролось не одно поколение наших предков".
Президент Украины процитировал строки Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ" и отрывок из стихотворения Пушкина "К Чаадаеву": "Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена".
Соглашение о безвизовом режиме
Документ о предоставлении гражданам Украины безвизового режима, который президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармела Абела подписали 17 мая текущего года, вступил в силу в ночь на воскресенье.
Теперь украинцы получат свободный доступ в Шенгенскую зону на 90 дней в туристических, предпринимательских и семейных целях. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт. При этом пограничники могут потребовать и другие документы, в частности, о целях поездки и наличии необходимых денег.
Как работает безвиз
"Пересек украино-венгерскую границу по биометрическому паспорту на пункте пропуска Чоп-Захонь. Безвиз работает", — написал Климкин в соцсети Twitter.
Между тем, погранслужба Украины сообщила, что одному гражданину отказали во въезде в ЕС.
По данным погранслужбы, безвизовым режимом уже воспользовались несколько сотен человек.
Кому по карману Европа
Украинские СМИ уже подсчитали, сколько денег необходимо украинцам, чтобы въехать в страны Евросоюза. Так, для поездки в Бельгию им потребуется 95 евро в сутки, в Германию — 45, в Швецию — 450 крон (47 евро), а в Грецию — 300 евро на пять дней. При этом минимальная зарплата на Украине составляет чуть более трех тысяч гривен (примерно 110 евро), средняя зарплата равна 6,7 тысяч гривен (около 230 евро).
"Будут более доступны европейские короткие вояжи в Европу, а для направлений массового туризма пока нет такого потенциала финансового у украинцев, чтобы туроператоры смогли запустить большие чартерные программы на европейское направление", — заявил глава Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха.
В движении "Украинский выбор — право народа", лидером которого является Виктор Медведчук, считают, что большинство украинцев не воспользуются безвизовым режимом с Евросоюзом из-за низкого уровня доходов.
"Это означает, что в условиях тотальной нищеты и голода, ни пенсионеры на пенсию около 50 долларов, ни студенты на стипендию около 41,5 доллара, ни десятки миллионов работающих на минимальную зарплату около 120,8 доллара и не мечтают о том, что когда-нибудь выедут на отдых в страны ЕС", — прокомментировали ситуацию в движении.