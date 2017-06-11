Одному украинцу отказали во въезде в ЕС в первые часы безвизового режима

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости. Одному украинцу отказали во въезде в ЕС по биометрическому паспорту из-за превышения ранее срока пребывания на территории ЕС, но в целом проблем с работой безвизового режима нет, сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Президент Украины Петр Порошенко 11 июня объявил о начале действия безвизового режима с Евросоюзом для граждан Украины. Свободный доступ на 90 дней граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях. Погранслужба Украины сообщила, что границу Украины с ЕС в рамках действия безвизового режима пересекла уже более 600 украинцев.

"Граждане Украины, которые воспользовались безвизом, попали в страны своего назначения за исключением одного гражданина. Отказали гражданину Украины, который в свое время превысил строк пребывания в Дании и, соответственно, ему временно запрещено в связи с этим въезд на территорию Европейского союза", — заявил Слободян в эфире телеканала "112. Украина" в воскресенье.

Он добавил, что все остальные граждане без проблем пересекли границу с европейскими странами.