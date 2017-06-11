Савченко предложила готовить украинских детей к армии с шести лет

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Дети на Украине должны начинать подготовку к армейской службе с шести лет, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу ZIK.

"Украинская армия должна начинаться с шести лет, и это не должно никого пугать. Если вернемся в казацкие времена, то с тех пор они начинали, когда мальчик начинал держаться в седле", — считает Савченко.

По ее словам, каждый ребенок, мальчик или девочка, к выпуску получит "доступную" военную специальность.

"В школе нельзя научить летчика или подводника. Но можно обучить вплоть до минометчика", — добавила депутат.

Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная Владимиром Путиным, — внефракционный депутат Рады. В декабре прошлого года украинские политики раскритиковали ее за поезду в Минск, где она встретилась с руководством ДНР и ЛНР. После визита Савченко исключили из фракции "Батькивщина" и делегации ПАСЕ.