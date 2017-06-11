Киев обвинил ополченцев в обстреле насосной станции в Донбассе

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости. Украинские военные обвинили ополченцев Донбасса в обстреле насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода, из-за которого работа станции вновь была остановлена.

Компания "Вода Донбасса" в воскресенье заявила, что насосная станция Южно-Донбасского водопровода снова остановлена в результате обстрела.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что 11 июня около 7.00 незаконные вооруженные формирования отдельных районов Донецкой области обстреляли из гранатометов и вывели из строя насосную станцию первого подъема Южно-Донбасского водовода. Пострадавших среди персонала станции нет. Последствия обстрела выясняются, но достоверно известно, что станция опять не работает", — говорится в сообщении киевской стороны в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СКЦЦ), которое приводится в воскресенье на сайте минобороны Украины.

Также в сообщении говорится, что украинская сторона уверена, что этот обстрел — "провокация с целью дискредитации украинской власти и ВСУ".

Отмечается, что данная насосная станция подает воду на Донецкую фильтровальную станцию, которая обеспечивает водой почти 600 тысяч человек, а также на Красноармейскую и Великоанадольську фильтровальные станции, которые обслуживают около 400 тысяч человек на юге Донецкой области. Кроме того, благодаря работе станции техническую воду получают крупные предприятия региона, в том числе Авдеевский коксохимический завод и Кураховская ТЭС.

Насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода расположена под Ясиноватой, подает воду на пять фильтровальных станций Донбасса по обе линии соприкосновения, которые обеспечивают водоснабжение более 40 населенных пунктов с населением 1,8 миллиона человек.

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