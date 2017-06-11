В Пекине проводят испытания поездов маглев

ПЕКИН, 11 июн — РИА Новости, Анна Раткогло. Пробный запуск первой специальной линии для поездов на магнитной подушке (маглев) в китайской столице будет проведен до конца этого года, сообщает в воскресенье телеканал CGTN.

На этой неделе специалисты приступили к комплексным испытаниям, настройке, а также поиску и устранению неполадок на первой столичной линии для поездов на магнитной подушке.

Первая пекинская линия для поездов маглев получила название S1, она свяжет районы городского подчинения Шицзиншань и Мэньтоугоу, располагающие в западной части китайской столицы. На S1 можно будет перейти со станции Pingguoyuan на линии 1 пекинского метро и со строящейся станции Jinanqiao на линии 6.

Согласно информации Муниципальной комиссии жилищного строительства и развития городов и пригородов Пекина, протяженность линии составит около 10 километров, на ней будут функционировать 8 станций. После завершения строительства, время поездки между конечными станциями Pingguoyuan и Shimenying составит приблизительно 20 минут, что в три раза быстрее, чем на автобусе, который в настоящее время курсирует между районами.

Основной принцип действия системы маглев заключается в создании мощного магнитного поля между поездом и железнодорожным полотном за счет действия высокотемпературных сверхпроводников. При этом, в отличие от традиционных скоростных поездов, новые составы не будут касаться поверхности рельса в процессе движения, а тормозящей силой будет являться аэродинамическое сопротивление.

В прошлом году Китай объявил о планах представить к 2020 году поезд на магнитной подушке собственной разработки и производства, способный развивать скорость в 600 километров в час.