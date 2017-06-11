Американский издатель готов заплатить экс-главе ФБР Коми $10 млн за мемуары

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Американское издательство готово заплатить бывшему начальнику ФБР Джеймсу Коми десять миллионов долларов за книгу мемуаров, пишет издание Daily Mail.
Кроме того, уволенный чиновник может увеличить свой гонорар в случае экранизации его биографии.
"Я знаком с одним первоклассным продюсером, который уже ведет переговоры со звездами о роли Коми… Коми может рассчитывать на дополнительную сделку в привязке к договору о книге на сумму в еще миллионы, десятки миллионов долларов", — заявил известный агент, чье имя не уточняется.
Коми вел расследование на предмет предполагаемых "связей Трампа с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив неподтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.