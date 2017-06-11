Американский издатель готов заплатить экс-главе ФБР Коми $10 млн за мемуары

Экс-директор ФБР Джеймс Коми во время слушаний в сенатском комитете по разведке. 8 июня 2017

Экс-директор ФБР Джеймс Коми во время слушаний в сенатском комитете по разведке. 8 июня 2017

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Американское издательство готово заплатить бывшему начальнику ФБР Джеймсу Коми десять миллионов долларов за книгу мемуаров, пишет издание Daily Mail.

"В истории Коми есть все: от интриг в Белом доме до возможной коррупции и нарушений закона… Мне уже разрешили предложить ему десять миллионов долларов, когда я получу от него соответствующее предложение", — заявил газете редактор одного из нью-йоркских издательств.

Кроме того, уволенный чиновник может увеличить свой гонорар в случае экранизации его биографии.

"Я знаком с одним первоклассным продюсером, который уже ведет переговоры со звездами о роли Коми… Коми может рассчитывать на дополнительную сделку в привязке к договору о книге на сумму в еще миллионы, десятки миллионов долларов", — заявил известный агент, чье имя не уточняется.

В четверг Коми, уволенный президентом США Дональдом Трампом с поста 9 мая, выступил в сенатском комитете по иностранным делам. Это стало первым публичным выступлением Коми после увольнения.

Коми вел расследование на предмет предполагаемых "связей Трампа с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив неподтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.