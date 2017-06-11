Сотни украинцев воспользовались безвизом с Евросоюзом в первые часы

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости. Консульский департамент МИД Украины сообщил в воскресенье, что в первые часы работы безвизового режима с ЕС им воспользовались сотни граждан Украины; погранслужба Украины уточнила, что границу пересекли около 600 граждан.

Президент Украины Петр Порошенко 11 июня торжественно объявил о начале действия безвизового режима с Евросоюзом для граждан Украины. Свободный доступ на 90 дней граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях.

"Консулы в Румынии, Польше, Словакии, Венгрии сообщают о беспрепятственном пересечении гражданами Украины границы стран ЕС по биометрическим паспортам. Общее количество украинцев, которые пересекли границу ЕС по состоянию на 5.35 (совпадает с мск), измеряется сотнями. Консулы продолжают осуществлять мониторинг ситуации в пунктах пропуска", — говорится в сообщении департамента на странице в Facebook.

По данным Государственной пограничной службы Украины, в первые часы работы границу пересекли около 600 граждан.

"Уже в первые часы с момента действия новых правил государственную границу Украины с биометрическими паспортами и без виз пересекли почти 600 наших соотечественников", — сообщается на сайте ведомства.

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства, которые не являются членами ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности, о целях поездки и наличии необходимых для поездки денег.