Госдеп сделал заявление по Амриеву, чтобы задеть Россию, уверен Кадыров

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Заявление госдепартамента США с призывом обеспечить безопасность в РФ спортсмена Мурада Амриева продиктовано не искренним беспокойством о нем, а ставит целью задеть Россию, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

Боец ММА (смешанных боевых искусств) Мурад Амриев, находившийся в розыске как подозреваемый по уголовному делу об использовании заведомо подложного документа, был задержан в Белоруссии и передан России. В ночь на субботу он был отпущен из-под стражи под подписку о невыезде. Вашингтон в субботу выразил озабоченность в связи с задержанием и передачей Амриева в Россию. Представитель госдепа США Хизер Науэрт призвала власти РФ обеспечить права и безопасность спортсмена.

"Очередное заявление Госдепартамента США по обеспечению безопасности Мурада Амриева – это не искренние переживания за его судьбу, это удобный момент еще раз задеть Россию, качнуть ситуацию в нашей стране", — написал Кадыров в своем канале в интернет-мессенджере Telegram.

Глава Чечни подчеркнул, что силовые структуры Чечни работают, опираясь исключительно на закон, а Амриев на пресс-конференции подтвердил, что его жизни ничего не угрожает. "А ваши задержанные не могут дать пресс-конференцию, потому что они мертвы", — добавил глава Чечни.

Кадыров при этом заявил, что в США смертная казнь является законным наказанием, а полицейских оправдывают за убийство ни в чем неповинных подростков.