В ДНР заявили, что силовики 61 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (82)

ДОНЕЦК, 11 июн — РИА Новости. Украинские силовики более 60 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, сообщили в Минобороны самопровозглашенной ДНР в воскресенье.

"За прошедшие сутки ВС Украины 61 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 23 населённых пункта республики. Применялись РСЗО, танки, артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал журналистам представитель Минобороны ДНР.

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