Госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили Сирию и ситуацию вокруг Катара

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в субботу вечером провели телефонный разговор и обсудили развитие событий в Сирии и ситуацию вокруг Катара, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в турецком МИД.

По данным агентства, звонок состоялся по инициативе Тиллерсона. Подробности разговора пока не сообщаются.

В пятницу Тиллерсон призвал страны Персидского залива не допустить эскалации в регионе в ситуации вокруг Катара, а Катар — прислушаться к озабоченностям его соседей. Госсекретарь также заявил, что США призывают Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет ослабить блокаду Катара, которая мешает операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути, Сенегал отозвал своего посла в Катаре.

Парламент Турции 7 июня принял закон, разрешающий размещение турецких военнослужащих на базе в Катаре и сотрудничество по обучению жандармерии в этой стране. Ранее представитель МИД Турции подтвердил РИА Новости намерение Анкары и Дохи создать турецкую военную базу в Катаре. Отмечается, что размещение турецких военных в Катаре будет осуществлено в соответствии с соглашением о сотрудничестве двух стран в области безопасности и обучения сотрудников жандармерии, подписанным в 2015 году.