Два поселка в пригороде Ясиноватой обесточены из-за обстрела

ДОНЕЦК, 11 июн — РИА Новости. Два поселка обесточены в пригороде Ясиноватой в Донбассе в результате обстрела со стороны украинских силовиков, повреждено два дома, сообщили РИА Новости в администрации города.

"В результате обстрела полностью обесточен поселок Красный Партизан, частично село Васильевка. Также в Васильевке повреждены два жилых дома", — сказали в мэрии.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.