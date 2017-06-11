В ЛНР заявили, что силовики 12 раз за сутки обстреляли республику

ЛУГАНСК, 11 июн — РИА Новости. Украинские силовики 12 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Фрунзе, Калиново, Калиновка, Алмазное, Первомайск, Донецкий со стороны, подконтрольных ВСУ, Новозвановки, Новотошковки, Новоалександровки, Крымского, Луганского и Троицкого. Сообщается, что по территории республики было выпущено более 140 снарядов.
"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.
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