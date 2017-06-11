В ЛНР заявили, что силовики 12 раз за сутки обстреляли республику

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (80)

Последствия обстрела со стороны ВСУ в Кировске. 7 июня 2017

Последствия обстрела со стороны ВСУ в Кировске. 7 июня 2017

ЛУГАНСК, 11 июн — РИА Новости. Украинские силовики 12 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

"За сутки украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию калибра 122 миллиметров, минометы 120 и 82 миллиметра, гранатометы (АГС, СПГ), зенитные установки ЗУ-23-2, БМП, и стрелковое оружие", — заявляют в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Фрунзе, Калиново, Калиновка, Алмазное, Первомайск, Донецкий со стороны, подконтрольных ВСУ, Новозвановки, Новотошковки, Новоалександровки, Крымского, Луганского и Троицкого. Сообщается, что по территории республики было выпущено более 140 снарядов.

"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

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