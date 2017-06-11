Генсек правящей партии Индии призвал страны БРИКС бороться с терроризмом

ФУЧЖОУ (Китай), 11 июн — РИА Новости, Жанна Манукян. Страны БРИКС должны быть едины в борьбе с терроризмом и своими действиями показать другим, что выступают против любых форм терроризма, заявил генеральный секретарь правящей партии Индии "Бхаратия джаната парти" Рам Мадхав.
Он подчеркнул, что страны БРИКС должны убедить других своими действиями, что "любые проявления терроризма — это плохо".
"Любое разделение на "своих" и "чужих" террористов, на "хороших" и "плохих" является безнравственным и непродуманным. Страны БРИКС должны взять лидерство в скорейшем завершении переговоров относительно всеобъемлющей конвенции по международному терроризму", — добавил Мадхав.
В воскресенье в Фучжоу открылся Форум политических партий, исследовательских центров и организаций гражданского общества БРИКС. Традиционно эксперты принимают документ с рекомендациями, который потом передается на рассмотрение во время саммита лидеров БРКИС. Впервые китайская сторона, помимо стран БРИКС, также пригласила и представителей других развивающихся стран.