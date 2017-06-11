Генсек правящей партии Индии призвал страны БРИКС бороться с терроризмом

ФУЧЖОУ (Китай), 11 июн — РИА Новости, Жанна Манукян. Страны БРИКС должны быть едины в борьбе с терроризмом и своими действиями показать другим, что выступают против любых форм терроризма, заявил генеральный секретарь правящей партии Индии "Бхаратия джаната парти" Рам Мадхав.

"Страны БРИКС должны быть едины в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях. Терроризм в настоящее время стал инструментом государственной политики для некоторых стран. Странам БРИКС необходимо работать для разрушения террористических сетей, а также перекрывании источников финансирования и поставок оружия", — заявил Мадхав на церемонии открытия Форума политических партий, исследовательских центров и организаций гражданского общества БРИКС.

Он подчеркнул, что страны БРИКС должны убедить других своими действиями, что "любые проявления терроризма — это плохо".

"Любое разделение на "своих" и "чужих" террористов, на "хороших" и "плохих" является безнравственным и непродуманным. Страны БРИКС должны взять лидерство в скорейшем завершении переговоров относительно всеобъемлющей конвенции по международному терроризму", — добавил Мадхав.

В воскресенье в Фучжоу открылся Форум политических партий, исследовательских центров и организаций гражданского общества БРИКС. Традиционно эксперты принимают документ с рекомендациями, который потом передается на рассмотрение во время саммита лидеров БРКИС. Впервые китайская сторона, помимо стран БРИКС, также пригласила и представителей других развивающихся стран.