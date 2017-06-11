В Иране задержали еще шесть человек, причастных к атакам в Тегеране

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Власти Ирана сообщили о задержании еще шести человек, причастных к нападениям Тегеране, жертвами которых стали 17 человек, передает агентство Рейтер.
Как сообщило ранее агентство Tasnim, иранская разведка заявила, что силы безопасности страны уничтожили главаря группы боевиков, спланировавшего атаки в Тегеране.
Группа из четырех человек в женской одежде в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана подтвердили ликвидацию одного из террористов. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. У мавзолея силовики арестовали двух человек. В результате терактов погибли 17 человек, ранены 43.