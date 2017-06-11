Насосную станцию Южнодонбасского водопровода остановили из-за обстрела

ДОНЕЦК, 11 июн — РИА Новости. Насосная станция Южнодонбасского водопровода снова остановлена в результате обстрела, заявили в компании "Вода Донбасса".

Насосная станция Южно-Донбасского водопровода снова остановлена в результате обстрела, заявили в компании "Вода Донбасса".

Ранее коммунальщики сообщили, что в четверг утром из-за обстрелов была остановлена работа насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода, которая подает воду на пять фильтровальных станций: Донецкую, Красноармейскую, Великоанадольскую, Мариупольскую №1 и Мариупольскую №2. В субботу днем станция возобновила работу. Однако уже вечером она, по данным минобороны ДНР, снова подверглась обстрелу.

"Насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода остановлена из-за повреждений оборудования в результате обстрела", — говорится в сообщении пресс-службы компании "Вода Донбасса".

По данным компании, повреждены линии электропередачи и трансформатор, здание насосной станции, окна, двери.

"Кроме того, из-за попадания боеприпасов на территории насосной станции выкорчеваны деревья. В настоящее время специалисты выехали на насосную станцию для более детального осмотра оборудования", — добавили в компании.

Насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода расположена под Ясиноватой, подает воду на пять фильтровальных станций Донбасса по обе линии соприкосновения, которые обеспечивают водоснабжение более 40 населенных пунктов с населением 1,8 миллиона человек.

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