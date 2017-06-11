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Во Франции началось голосование в первом туре парламентских выборов

09:1311.06.2017
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© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВыборы во Франции. Архивное фотоВыборы во Франции. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 11 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Избирательные участки, на которых гражданам Франции предстоит проголосовать в первом туре выборов в парламент страны, открылись утром в воскресенье во французской метрополии.

Виктория Костяева, кандидат на парламентских выборах во Франции
© Фото : с личной страницы Виктории Костяевой на Facebook
Кандидат из России: во Франции стартуют парламентские выборы
Французским избирателям нужно выбрать 577 депутатов нижней палаты парламента — Национального собрания страны из более, чем 7,8 тысячи претендентов.

Старт голосованию был дан в 08.00 парижского времени (09.00 мск), оно продлится до 18.00 (19.00 мск). В некоторых городах решением местных властей время открытия или закрытия участков может быть сдвинуто, однако последний участок должен закрыться для избирателей не позднее 20.00 (21.00 мск). В частности, работа участков будет продлена в Париже, Лионе, Марселе, Тулузе и Нанте.

Депутаты избираются по одномандатной мажоритарной системе. Победа в первом туре обеспечена кандидату, набравшему абсолютное большинство голосов. В тех избирательных округах, где победителя сразу не определят, неделю спустя пройдет второй тур голосования. Для победы будет достаточно простого большинства голосов.

Безопасность на почти 67 тысячах избирательных участков будут обеспечивать 50 тысяч полицейских и жандармов, а также военнослужащие операции Sentinelle.

Согласно обнародованным в пятницу результатам опроса Ipsos/Sopra Steria, движение "Вперед, республика", приведшее к власти президента страны Эммануэля Макрона, может заручиться поддержкой 31% избирателей. По прогнозам исследования, движение президента Франции может получить от 397 до 427 из 577 мест в парламенте. Главные оппозиционные силы страны — партия "Республиканцы" и ее союзники — могут получить 22% голосов, что соответствует 95-115 местам в Национальном собрании. Партия "Национальный фронт" может заручиться поддержкой 17% избирателей, что позволит ей получить от 5 до 15 мест в парламенте.

По данным опроса компании Elabe, фаворитом голосования также является "Вперед, республика" в союзе с партией "Демократическое движение" (MoDem) — 29% голосов. "Республиканцы" с союзниками получат 23% голосов, а Нацфронт — 17%.

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