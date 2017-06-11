Лондонский террорист пытался устроиться охранником на Уимблдон, узнали СМИ

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Один из террористов, устроивших теракт на Лондонском мосту, пытался устроиться на работу в охранную фирму, сотрудники которой работают на теннисном турнире Уимблдон и других спортивных мероприятиях, пишет газета Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, службы безопасности и контртеррористическое подразделение полиции проводит расследование, с целью узнать мотивы Батта получить эту работу.
Как пишет газета, среди возможных причин может быть то, что террорист планировал совершить атаку на теннисном турнире, но после теракта в Манчестере решил ускорить развитие событий и организовать атаку на Лондонском мосту.
Третьего июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. Скотланд-Ярд в среду официально подтвердил увеличение числа жертв теракта до восьми человек. Некоторые пострадавшие остаются в критическом состоянии.
22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде произошел теракт. Подрыв произвел смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ*.
*Террористическая организация, запрещена в России