Лондонский террорист пытался устроиться охранником на Уимблдон, узнали СМИ

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня. Архивное фото

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня. Архивное фото

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Один из террористов, устроивших теракт на Лондонском мосту, пытался устроиться на работу в охранную фирму, сотрудники которой работают на теннисном турнире Уимблдон и других спортивных мероприятиях, пишет газета Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, 27-летний британец пакистанского происхождения Хурам Шазад Батт, которого издание называет главарем террористов, устроивших теракт в Лондоне, запланировал собеседование в охранной фирме, работающей на Уимблдоне и на матчах футбольных клубов Английской Премьер-лиги. Предположительно, интервью было назначено на конец июня.

По данным издания, службы безопасности и контртеррористическое подразделение полиции проводит расследование, с целью узнать мотивы Батта получить эту работу.

Как пишет газета, среди возможных причин может быть то, что террорист планировал совершить атаку на теннисном турнире, но после теракта в Манчестере решил ускорить развитие событий и организовать атаку на Лондонском мосту.

Как отмечает издание, на протяжении шести месяцев Батт работал в лондонском метро, откуда он уволился в октябре.

Третьего июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. Скотланд-Ярд в среду официально подтвердил увеличение числа жертв теракта до восьми человек. Некоторые пострадавшие остаются в критическом состоянии.

22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде произошел теракт. Подрыв произвел смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ*.

*Террористическая организация, запрещена в России