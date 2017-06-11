В ряде американских городов прошли демонстрации против законов шариата

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Демонстрации против распространения законов шариата на территории США прошли в нескольких американских городах, сообщается о задержаниях, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Всего демонстрации прошли в более чем 20 городах США, включая Сиэтл, Нью-Йорк, Чикаго и Сан-Бернандино. Также сообщается о встречных протестах, участники которых утверждают, что такие опасения — необоснованное искажение Ислама.

Демонстрации организовала некоммерческая организация по нацбезопасности ACT for America, утверждающая, что законы шариата несовместимы с западной демократией. Тем не менее, организация заявляет, что противостоит дискриминации и поддерживают права тех, на кого распространяются нормы шариата.

В Сиэтле также прошли акции тех, кто считает эти опасения необоснованными. Демонстранты держали большой плакат "Сиэтл на стороне наших мусульманских соседей". Сообщается о десятках демонстрантах, протестующих против применения законов шариата. По данным агентства, после развязавшейся драки полиция применила слезоточивый газ. По данным властей, три человека были задержаны.

В Капитолии штата Миннесота собрались около 100 демонстрантов, также сообщается о примерно 300 участниках встречных протестов. В городе Сент-Пол в штате Миннесота были задержано полдюжины человек после потасовки демонстрантов с участниками встречных протестов. Еще 20 человек, протестующих против законов шариата, собрались в одном из парков Атланты в штате Джорджия.

В городе Чикаго в штате Иллинойс собрались около 30 демонстрантов, они держали в руках плакаты "Запретить шариат" и "Шариат нарушает права женщин". Там же собрались около 75 человек, скандировавших "Расисты, прочь!".