Пятилетняя внучка Трампа рассказала о желании стать морским пехотинцем

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Пятилетняя внучка американского президента Дональда Трампа Арабелла сообщила, что, когда вырастет, хочет служить в морской пехоте. Девочка написала это в анкете, состоящей из вопросов сверстников ее группы в детском саду. Бланк опубликовала в своем микроблоге в Twitter ее мать Иванка Трамп.

Arabella's very cute answers to her kindergarten classmates' questions during today's student spotlight! pic.twitter.com/pDt9YUFSMl — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 9 июня 2017 г.

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Арабелла также рассказала о своем любимом празднике. По словам девочки, это Ханука, поскольку в этот день она получает большое количество подарков.

Внучка американского лидера также призналась, что ее любимый цвет – радуга, а любимая еда – мороженое.

Ранее пользователи интернета обратили внимание на слово "covfefe", появившееся в одном из твитов американского лидера. Глава государства предложил читателям своего микроблога разгадать настоящее значение непонятного слова.

Who can figure out the true meaning of "covfefe"??? Enjoy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 мая 2017 г.

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