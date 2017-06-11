Роспотребнадзор предупреждает о росте заболеваемости холерой в Йемене

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор сообщает о росте заболеваемости холерой в Йемене и просит россиян учитывать данную информацию при планировании зарубежных поездок, сообщается на сайте ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека продолжает мониторинг заболеваемости холерой в мире и информирует об ухудшении эпидемиологической ситуации в Йемене, где по информации Всемирной организации здравоохранения с начала подъема заболеваемости зарегистрировано более 100 тысяч случаев холеры, из которых 789 закончились летальным исходом", — говорится в сообщении.

Вспышка холеры началась с конца апреля текущего года, в Сане введен режим чрезвычайной ситуации. Вспышка холеры в Йемене продолжается с 2014 года, с момента начала вооруженного конфликта в стране, в результате которого ухудшились социально-экономические условия проживания населения.

Ведомство просит учитывать данную информацию при планировании зарубежных поездок.