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В мире

Во Франции пройдет первый тур парламентских выборов

01:1611.06.2017
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© AFP 2017 / Patrick KovarikВид на Париж, Франция. Архивное фотоВид на Париж, Франция. Архивное фото
© AFP 2017 / Patrick Kovarik

ПАРИЖ, 11 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Первый тур выборов в Национальное собрание — нижнюю палату парламента Франции — пройдет в воскресенье во французской метрополии.

Париж с высоты птичьего полета. Архивное фото
© AFP 2017 / Etienne Laurent/Pool
Франция готовится к первому туру парламентских выборов
Парламентские выборы во Франции — одно из ключевых политических событий после выборов президента страны. Гражданам предстоит определить, кто будет обладать законодательной властью в стране в предстоящие пять лет.

Французам предстоит выбрать 577 депутатов из более чем 7,8 тысячи претендентов.

Победа президентского движения "Вперед, республика", которое, согласно опросам, является фаворитом предстоящих выборов, станет знаковым событием для нового лидера страны Эммануэля Макрона — поддержка парламентариев позволит ему проводить обещанные реформы.

Избиратели голосуют на избирательном участке во Франции. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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В заморских территориях Франции началось голосование на выборах в парламент
Депутаты избираются по одномандатной мажоритарной системе. Победа в первом туре обеспечена кандидату, набравшему абсолютное большинство голосов. Для тех избирательных округов, где победителя сразу не определят, неделю спустя пройдет второй тур голосования. В него выходят или два кандидата, набравшие наибольшее число голосов, или все претенденты, за которых проголосовали не менее 12,5% внесенных в избирательные списки граждан. Для победы будет достаточно простого большинства голосов.

Выступление Марин Ле Пен после второго тура президентских выборов во Франции
© Ruptly
Парламентские выборы во Франции: "Национальный фронт" борется за выживание
Согласно опросу компании OpinionWay-ORPI, число французов, намеренных воздержаться от голосования в первом туре достигнет рекордно высокой отметки в 45%, что показывает невысокий интерес граждан к выборам. Рекорд неявки был побит в 2012 году и составил 42,78%, став самым низким за всю историю Пятой республики.

Безопасность на почти 67 тысячах избирательных участков будут обеспечивать 50 тысяч полицейских и жандармов, а также военнослужащие операции Sentinelle.

За рубежом проголосовали

Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Движение Макрона получит большинство в парламенте Франции, показал опрос
Для граждан страны, проживающих за рубежом, голосование прошло на неделю раньше — 3 и 4 июня. Всего для избирателей открылись 717 избирательных участков. Явка избирателей составила 19,1%. Такое опережение по срокам проведения голосования связано с тем, что во избежание киберугроз решено было не проводить волеизъявление в электронной форме. Второй тур голосования за рубежом пройдет одновременно с метрополией — 18 июня.

Победу в 10 из 11 избирательных округов за пределами Франции в первом туре одержали кандидаты от "Вперед, республика". Единственным округом, где кандидат движения Макрона не смог одержать победы, стал IX, включающий в себя страны Магриба. Явка составила 19,1%.

Раньше голосование началось и на заморских территориях, и в заморских департаментах Франции. Участки для голосования для избирателей Гваделупы, Французской Гвианы, Мартиники, Сен-Бартельми, Сен-Мартена и Сен-Пьера и Микелона открылись в субботу.

Занимательная статистика

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Партия Макрона лидирует на парламентских выборах во Франции, показал опрос
Число кандидатов, принимающих участие в парламентских выборах 2017 года, составляет 7 тысяч 882 человека, что превышает показатель 2012 года (6,5 тысячи человек), но не является абсолютным рекордом. Так, в 2002 году кандидатами стали 8 тысяч 444 человека.

Число кандидатов от каждого избирательного округа варьируется от трех до 27, но в среднем на один округ приходится по 14 кандидатов.

Как отмечает газета Monde, самым популярным мужским именем среди кандидатов в Нацсобрание стал Мишель — 130 кандидатов. Следом идут Филипп (103) и Кристоф (88). Наиболее популярным женским именем стала Изабель (78), конкуренцию ему составляют Катерин (69) и Анн (60).

Здание Бурбонского дворца в Париже. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Наполеон и Обама поборются за места во французском парламенте
Также газета отмечает, что кандидаты в депутаты помолодели. Если в 2012 году средний возраст кандидатов составлял 50 лет, а в 2007 — 51 год, то в 2017 этот показатель держится на отметке в 48,2 года.

В числе кандидатов в депутаты — шесть министров из нового правительства Франции, возглавляемого Эдуаром Филиппом и назначенного после прихода к президентству Эммануэля Макрона. В случае поражения на выборах они, согласно "республиканской традиции", должны будут покинуть свои кресла.

Из 11 бывших претендентов на пост главы государства семеро выдвинули свои кандидатуры на парламентских выборах. Среди них — лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, глава партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, глава левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и экс-министр образования страны Бенуа Амон.

Прогнозы единодушны

Изабелла Лаенг и Роджер Лагаш. Архивное фото
© AP Photo / Francois Mori
Бывшая стриптизерша намерена избраться во французский парламент
Как и в случае с предсказанием исхода президентских выборов, опросы общественного мнения демонстрируют единодушие в прогнозах на исход парламентских выборов.

Так, согласно обнародованным в пятницу результатам опроса Ipsos/Sopra Steria, движение "Вперед, республика", приведшее к власти президента страны Эммануэля Макрона, может заручиться поддержкой 31% избирателей. По прогнозам исследования, движение президента Франции может получить от 397 до 427 из 577 мест в парламенте. Главные оппозиционные силы страны — партия "Республиканцы" и ее союзники — могут получить 22% голосов, что соответствует 95-115 местам в Национальном собрании. Партия "Национальный фронт" может заручиться поддержкой 17% избирателей, что позволит ей получить от 5 до 15 мест в парламенте.

По данным опроса компании Elabe, фаворитом голосования также является "Вперед, республика" в союзе с партией "Демократическое движение" (MoDem) — 29% голосов. "Республиканцы" с союзниками получат 23% голосов, а Нацфронт — 17%.

Узнать, удалось ли лидеру страны снова стать триумфатором, французы смогут после 18 июня, когда пройдет второй тур голосования.

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