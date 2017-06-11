Во Франции пройдет первый тур парламентских выборов

ПАРИЖ, 11 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Первый тур выборов в Национальное собрание — нижнюю палату парламента Франции — пройдет в воскресенье во французской метрополии.
Французам предстоит выбрать 577 депутатов из более чем 7,8 тысячи претендентов.
Победа президентского движения "Вперед, республика", которое, согласно опросам, является фаворитом предстоящих выборов, станет знаковым событием для нового лидера страны Эммануэля Макрона — поддержка парламентариев позволит ему проводить обещанные реформы.
Безопасность на почти 67 тысячах избирательных участков будут обеспечивать 50 тысяч полицейских и жандармов, а также военнослужащие операции Sentinelle.
За рубежом проголосовали
Победу в 10 из 11 избирательных округов за пределами Франции в первом туре одержали кандидаты от "Вперед, республика". Единственным округом, где кандидат движения Макрона не смог одержать победы, стал IX, включающий в себя страны Магриба. Явка составила 19,1%.
Раньше голосование началось и на заморских территориях, и в заморских департаментах Франции. Участки для голосования для избирателей Гваделупы, Французской Гвианы, Мартиники, Сен-Бартельми, Сен-Мартена и Сен-Пьера и Микелона открылись в субботу.
Занимательная статистика
Число кандидатов от каждого избирательного округа варьируется от трех до 27, но в среднем на один округ приходится по 14 кандидатов.
Как отмечает газета Monde, самым популярным мужским именем среди кандидатов в Нацсобрание стал Мишель — 130 кандидатов. Следом идут Филипп (103) и Кристоф (88). Наиболее популярным женским именем стала Изабель (78), конкуренцию ему составляют Катерин (69) и Анн (60).
В числе кандидатов в депутаты — шесть министров из нового правительства Франции, возглавляемого Эдуаром Филиппом и назначенного после прихода к президентству Эммануэля Макрона. В случае поражения на выборах они, согласно "республиканской традиции", должны будут покинуть свои кресла.
Из 11 бывших претендентов на пост главы государства семеро выдвинули свои кандидатуры на парламентских выборах. Среди них — лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, глава партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, глава левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и экс-министр образования страны Бенуа Амон.
Прогнозы единодушны
Так, согласно обнародованным в пятницу результатам опроса Ipsos/Sopra Steria, движение "Вперед, республика", приведшее к власти президента страны Эммануэля Макрона, может заручиться поддержкой 31% избирателей. По прогнозам исследования, движение президента Франции может получить от 397 до 427 из 577 мест в парламенте. Главные оппозиционные силы страны — партия "Республиканцы" и ее союзники — могут получить 22% голосов, что соответствует 95-115 местам в Национальном собрании. Партия "Национальный фронт" может заручиться поддержкой 17% избирателей, что позволит ей получить от 5 до 15 мест в парламенте.
По данным опроса компании Elabe, фаворитом голосования также является "Вперед, республика" в союзе с партией "Демократическое движение" (MoDem) — 29% голосов. "Республиканцы" с союзниками получат 23% голосов, а Нацфронт — 17%.
Узнать, удалось ли лидеру страны снова стать триумфатором, французы смогут после 18 июня, когда пройдет второй тур голосования.