Достаточно паспорта: Европа открывает для украинцев свои границы

Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС

Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости. Граждане Украины в ночь на воскресенье получат право путешествовать в страны Европейского союза без виз. Украине понадобилось 10 лет для того, чтобы завершить процесс либерализации визового режима с ЕС, киевские власти расценивают этот шаг как большую победу страны на пути евроинтеграции. Президент Петр Порошенко назвал решение Евросоюза об отмене виз "последним "прощай" советской и Российской империям".

Украинские туроператоры ожидают увеличения туристического потока украинцев в Европу. В то же время эксперты считают, что в связи со сложным экономическим положением не многим украинцам будут по карману европейские путешествия.

На фоне отмены визового режима с ЕС ряд политических партий на Украине заговорили о необходимости введения виз для России. Свои инициативы они объясняют желанием "защитить Европу" от РФ. В Москве уже предупредили, что Россия предпримет зеркальные меры в случае введения Украиной виз для россиян.

Долгий путь



Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Киеву план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все требуемые законопроекты, и Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий.

Первоначально Украина рассчитывала получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала этот вопрос в связи с необходимостью согласования механизма приостановки безвизового режима в случае проблем с миграцией и безопасностью.

Власти Украины неоднократно заявляли, что предоставление безвизового режима Киеву свидетельствует о "стратегической правильности" европейского выбора страны и необратимости курса на интеграцию в Европу.

"Украина возвращается в европейскую семью. Украина говорит последнее "прощай" советской и Российской империям", — заявлял президент Украины Петро Порошенко. По его словам, Киев только в рамках визовой либерализации с ЕС провел 144 реформы, и заверил, что "Украина совершенно решительно настроена на реформирование страны" в дальнейшем.

По мнению главы украинского МИД Павла Климкина, отмена виз с Европейским Союзом — не повод для празднования, а сигнал для Украины двигаться дальше. По его мнению, сейчас целью Украины должно быть вступление в Европейский Союз и получение "всех преимуществ четырех свобод".

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни непрерывно не обязательно. Безвизовый режим не дает разрешения на работу и учебу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников. В марте был принят механизм приостановки действия безвизового режима на случай неконтролируемого притока мигрантов, который Совет ЕС выставил в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины.

Вместе с тем, комиссар по политике соседства и вопросам расширения Евросоюза Йоханнес Хан, считает, что Украине не нужно переживать, что безвизовый режим с ЕС может быть приостановлен, если страна продолжит двигаться по пути реформ.

"Мы не должны спекулировать относительно использования положения о приостановке безвизового режима. Сейчас нет для этого никаких причин. Я надеюсь, они и не появятся… Если реформы и дальше будут продолжаться, то я не думаю, что будут причины о применении положения о приостановке", — сказал Хан.

Достаточно паспорта



Чтобы пересечь границу Евросоюза, украинцам необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и достаточности средств для этого. У туриста также могут попросить копию обратного билета, брони гостиничного номера и показать наличные или выписку из банковской карты.

По состоянию на 24 мая 2017 года биометрические паспорта для выезда за границу получили около 3,5 миллиона граждан Украины — это около 8% всего населения страны. При этом за последний месяц биометрические паспорта получили около 100 тысяч человек.

По данным украинских СМИ, если еще в начале мая в центрах по выдаче биометрических паспортов ажиотажа не было, то за последние две недели украинцам приходится занимать очередь для оформления паспортов с самого утра. К моменту открытия паспортных сервисов у дверей собираются до сотни человек. В связи с ажиотажным спросом время на оформление документа выросло с 15-20 минут до нескольких часов.

Несмотря на продолжающийся военный конфликт в Донбассе, жители неподконтрольных Киеву территорий также смогут получить биометрические паспорта. Однако, помимо паспорта гражданина Украины, им придется предоставить дополнительные документы, подтверждающие личность.

По словам главы Государственной миграционной службы Максима Соколюка, ему известно о так называемых турах из Донецка для оформление биометрических паспортов на подконтрольную Киеву территорию.

"Но в этих регионах не наблюдается огромного спроса. Самый большой ажиотаж на получение биометрического паспорта в Киеве и Киевской области, Харькове, Днепре, немного во Львове", — сказал он.

Киев отпразднует отмену виз



Украинская столица готовится с размахом отпраздновать старт безвизового режима с ЕС. По словам организаторов, на центральной улице Крещатик будут обустроены несколько локаций, на которых будут представлены разные страны ЕС.

В день отмены визового режима с Европейским союзом терминал "D" международного аэропорта "Борисполь" превратится в зону розыгрышей, флешмобов и квестов. Развлекательная программа начнется с отправки пассажиров специальными рейсами в Брюссель и Вильнюс.

Президент Украины Петр Порошенко вместе с лидером соседней Словакии Андреем Киской примут участие в символической церемонии на словацко-украинской границе по случаю введения безвизового режима между Украиной и странами Шенгенской зоны.

В пунктах пропуска в этот день будет усилен режим работы, а также привлечены дополнительные сотрудники. Вместе с украинскими пограничниками на пунктах пропусках в период с 10 по 22 июня будут дежурить офицеры Европейского агентства по охране внешних границ ЕС (Frontex), также будет усилена работа консульских служб. Представители государственной пограничной службы усилят информирование населения в аэропортах относительно порядка пересечения границы в рамках безвизового режима.

В связи с началом действия безвизового режима с Евросоюзом, в государственной фискальной службе Украины прогнозируют, что пассажиропоток через государственную границу Украины увеличится к концу года на 30%.

Украинцы пакуют чемоданы



Украинские туроператоры ожидают, что после введения безвизового режима может увеличиться туристический поток украинцев в Европу и сократиться количество поездок в Турцию и Египет. По данным туроператора Join UP!, потенциально турпоток в европейские страны увеличится в первую очередь за счет жителей западной Украины, которые не поедут на курорты в пределах страны, а беспрепятственно отправятся в Европу.

Самым большим спросом у украинцев после введения безвизового режима будут пользоваться курортные страны ЕС — Греция, Испания и Италия. Положительный эффект либерализации визового режима смогут ощутить самостоятельные украинские туристы, которые не организовывают свой отдых с операторами.

Генеральный директор автобусного перевозчика "Busfor Украина" Александр Павлович прогнозирует, что за три-четыре года туристический поток вырастет на 50%. Единственное условие — рост качества и сервиса перевозок.

"Учитывая, что безвизовый режим не дает разрешения на трудоустройство за границей, основной целью поездок останется туризм. В любом случае Европа стала ближе для каждого, кто раньше не мог позволить себе поездку из-за сложностей с получением визы", — считает он.

По словам генерального директора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина, перевозчики увеличивают полетную программу в этом году на 22-24%. Например, если весной крупнейший украинский хаб отправлял на вылет 100-110 рейсов в сутки, то летом частота вырастет до 140-150 рейсов.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что в связи со сложным экономическим положением не многим украинцам будут по карману европейские путешествия.

"Будут более доступны европейские короткие вояжи в Европу, а для направлений массового туризма пока нет такого потенциала финансового у украинцев, чтобы туроператоры смогли запустить большие чартерные программы на европейское направление", — считает глава Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха.

В движении "Украинский выбор — право народа", лидером которого является Виктор Медведчук, считают, что большинство украинцев не воспользуются безвизовым режимом с Евросоюзом из-за низкого уровня доходов.

"Это означает, что в условиях тотальной нищеты и голода, ни пенсионеры на пенсию около 50 долларов, ни студенты на стипендию около 41,5 доллара, ни десятки миллионов работающих на минимальную зарплату около 120,8 доллара и не мечтают о том, что когда-нибудь выедут на отдых в страны ЕС", — считают в движении.

При этом директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отмечает, что украинцы, столкнувшись с проблемами при въезде в ЕС после введения безвизового режима, быстро разочаруются в нем.

"Я думаю, что впечатления (от действия безвизового режима — ред.) будет через месяц-другой. Мы услышим много разных жалоб от людей, которые столкнулись с разными неприятностями", — сказал Погребинский РИА Новости.

Введут ли визы для РФ?

Отмена визового режима с ЕС спровоцировала в украинском политике новый виток инициатив по введению виз для российских граждан. После окончательного решения Совета Европы, который поддержал предоставление права на безвизовые поездки для украинских граждан, глава парламентской фракции "Народный фронт" Максим Бурбак призвал власти ввести визовый режим между Украиной и РФ. Он объяснил это якобы необходимостью "защитить Европу".

В минюсте Украины также считают актуальным визовый режима с РФ. По словам министра Павла Петренко, принятие этого решения сдерживает только тот факт, что у многих украинцев есть родственники в России, "чтобы не создать для них много некомфортных вещей". При этом он подчеркнул, что введение визового режима было бы правильным решением с точки зрения безопасности страны. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что не против введения визового режима с Россией, но нужен четкий подход и видение того, что будет дальше.

Впрочем, это решение напрямую зависит о президента Украины Петра Порошенко, который определяет внешнюю политику страны. По информации СМИ, пока глава государства не готов предпринимать радикальные шаги в этом направлении. Кроме этого, идея введения виз с РФ не пользуется популярностью в украинском обществе. Согласно последним соцопросам, более половины украинцев не поддерживают отмену безвизового режима с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.