Достаточно паспорта: Европа открывает для украинцев свои границы

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости. Граждане Украины в ночь на воскресенье получат право путешествовать в страны Европейского союза без виз. Украине понадобилось 10 лет для того, чтобы завершить процесс либерализации визового режима с ЕС, киевские власти расценивают этот шаг как большую победу страны на пути евроинтеграции. Президент Петр Порошенко назвал решение Евросоюза об отмене виз "последним "прощай" советской и Российской империям".
На фоне отмены визового режима с ЕС ряд политических партий на Украине заговорили о необходимости введения виз для России. Свои инициативы они объясняют желанием "защитить Европу" от РФ. В Москве уже предупредили, что Россия предпримет зеркальные меры в случае введения Украиной виз для россиян.
Долгий путь
Первоначально Украина рассчитывала получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала этот вопрос в связи с необходимостью согласования механизма приостановки безвизового режима в случае проблем с миграцией и безопасностью.
Власти Украины неоднократно заявляли, что предоставление безвизового режима Киеву свидетельствует о "стратегической правильности" европейского выбора страны и необратимости курса на интеграцию в Европу.
"Украина возвращается в европейскую семью. Украина говорит последнее "прощай" советской и Российской империям", — заявлял президент Украины Петро Порошенко. По его словам, Киев только в рамках визовой либерализации с ЕС провел 144 реформы, и заверил, что "Украина совершенно решительно настроена на реформирование страны" в дальнейшем.
По мнению главы украинского МИД Павла Климкина, отмена виз с Европейским Союзом — не повод для празднования, а сигнал для Украины двигаться дальше. По его мнению, сейчас целью Украины должно быть вступление в Европейский Союз и получение "всех преимуществ четырех свобод".
Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни непрерывно не обязательно. Безвизовый режим не дает разрешения на работу и учебу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников. В марте был принят механизм приостановки действия безвизового режима на случай неконтролируемого притока мигрантов, который Совет ЕС выставил в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины.
"Мы не должны спекулировать относительно использования положения о приостановке безвизового режима. Сейчас нет для этого никаких причин. Я надеюсь, они и не появятся… Если реформы и дальше будут продолжаться, то я не думаю, что будут причины о применении положения о приостановке", — сказал Хан.
Достаточно паспорта
По состоянию на 24 мая 2017 года биометрические паспорта для выезда за границу получили около 3,5 миллиона граждан Украины — это около 8% всего населения страны. При этом за последний месяц биометрические паспорта получили около 100 тысяч человек.
Несмотря на продолжающийся военный конфликт в Донбассе, жители неподконтрольных Киеву территорий также смогут получить биометрические паспорта. Однако, помимо паспорта гражданина Украины, им придется предоставить дополнительные документы, подтверждающие личность.
"Но в этих регионах не наблюдается огромного спроса. Самый большой ажиотаж на получение биометрического паспорта в Киеве и Киевской области, Харькове, Днепре, немного во Львове", — сказал он.
Киев отпразднует отмену виз
В день отмены визового режима с Европейским союзом терминал "D" международного аэропорта "Борисполь" превратится в зону розыгрышей, флешмобов и квестов. Развлекательная программа начнется с отправки пассажиров специальными рейсами в Брюссель и Вильнюс.
Президент Украины Петр Порошенко вместе с лидером соседней Словакии Андреем Киской примут участие в символической церемонии на словацко-украинской границе по случаю введения безвизового режима между Украиной и странами Шенгенской зоны.
В связи с началом действия безвизового режима с Евросоюзом, в государственной фискальной службе Украины прогнозируют, что пассажиропоток через государственную границу Украины увеличится к концу года на 30%.
Украинцы пакуют чемоданы
Самым большим спросом у украинцев после введения безвизового режима будут пользоваться курортные страны ЕС — Греция, Испания и Италия. Положительный эффект либерализации визового режима смогут ощутить самостоятельные украинские туристы, которые не организовывают свой отдых с операторами.
"Учитывая, что безвизовый режим не дает разрешения на трудоустройство за границей, основной целью поездок останется туризм. В любом случае Европа стала ближе для каждого, кто раньше не мог позволить себе поездку из-за сложностей с получением визы", — считает он.
По словам генерального директора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина, перевозчики увеличивают полетную программу в этом году на 22-24%. Например, если весной крупнейший украинский хаб отправлял на вылет 100-110 рейсов в сутки, то летом частота вырастет до 140-150 рейсов.
"Будут более доступны европейские короткие вояжи в Европу, а для направлений массового туризма пока нет такого потенциала финансового у украинцев, чтобы туроператоры смогли запустить большие чартерные программы на европейское направление", — считает глава Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха.
В движении "Украинский выбор — право народа", лидером которого является Виктор Медведчук, считают, что большинство украинцев не воспользуются безвизовым режимом с Евросоюзом из-за низкого уровня доходов.
При этом директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отмечает, что украинцы, столкнувшись с проблемами при въезде в ЕС после введения безвизового режима, быстро разочаруются в нем.
"Я думаю, что впечатления (от действия безвизового режима — ред.) будет через месяц-другой. Мы услышим много разных жалоб от людей, которые столкнулись с разными неприятностями", — сказал Погребинский РИА Новости.
Введут ли визы для РФ?
В минюсте Украины также считают актуальным визовый режима с РФ. По словам министра Павла Петренко, принятие этого решения сдерживает только тот факт, что у многих украинцев есть родственники в России, "чтобы не создать для них много некомфортных вещей". При этом он подчеркнул, что введение визового режима было бы правильным решением с точки зрения безопасности страны. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что не против введения визового режима с Россией, но нужен четкий подход и видение того, что будет дальше.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.