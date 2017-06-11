Кандидат из России: во Франции стартуют парламентские выборы

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Парламентские выборы во Франции, назначенные на 11 и 18 июня, пройдут с участием кандидата, родившегося в СССР. Виктория Костяева, уроженка Ульяновска, переехала во Францию по любви: выйдя замуж за гражданина этой страны. С 2002 года экс-россиянка участвует в политической жизни на стороне "Национального фронта", который считает "партией людей, верных своим идеям". В 2017 году сторонники Ле Пен выдвинули Викторию кандидатом в департаменте Ивелин, примыкающем к Парижу. Корреспондент РИА Новости узнал у Виктории и других кандидатов, поддерживающих отмену санкций, что они думают о президенте Макроне, исламской миграции, перспективах Евросоюза, отношениях с Россией и Украиной.

"Для меня Макрон — это новый Ельцин"

По мнению Виктории Костяевой, оказавшись во Франции, "невозможно сделать другой выбор, кроме как поддержать националистов". "Необходимо остановить беспредельный поток миграции, в основном африканской и мусульманской, ввести налог на тех, кто выводит производство за пределы страны, сделать преступления приезжих снова наказуемыми, а все религии, в том числе ислам, равными перед законом. Эта программа совершенно не разделяется ни социалистами, ни республиканцами", — говорит кандидат. На возражение, что голлист Франсуа Фийон выступал на президентских выборах за нулевую миграцию, Костяева отвечает: "Когда он был премьером, массовое переселение уже набирало темпы".

Избрание Эммануэля Макрона главой государства разочаровало экс-россиянку, которая связывает его успех с торжеством равнодушия. "Многие французы вообще не интересуются политикой, их волнуют работа и семья. Проблемы кажутся далеко от них, пока не затронут лично. А пресса давала исключительно положительную информацию про Макрона, так он и был избран".

"Национальный фронт", напротив, сталкивается во Франции с давлением, одновременно со стороны медиа и ультралевых активистов. "Десятки журналов восхищались Макроном, но хоть бы один — Марин Ле Пен! Ультралевые, избиратели Жан-Люка Меланшона, нападают на наших активистов, жгут машины, бьют витрины. Я вообще не думаю, что Франция имеет право сегодня поучать другие страны".

"Макрона и его партию "Республика, вперед!" поддерживает крупный капитал, как российские олигархи. Обращаясь к российской аудитории, я бы сравнила этого президента с Ельциным", — говорит Костяева.

"Меня — и называть фашисткой?"

В отличие от других стран Западной Европы, Франция проводит парламентские выборы в два тура и избирает депутатов только по мажоритарным округам. На участках, расположенных за пределами страны, первый тур уже состоялся и принес неутешительные новости. Депутат от французов, живущих за рубежом, Тьерри Мариани, организовывавший поездки французских парламентариев в Крым, уступил кандидату от партии Макрона. Пробиться через сито выборов в два тура ультраконсервативным кандидатам тем сложнее, что временный лидер партии "Республиканцы" Франсуа Баруан пообещал, что между турами правые объединятся с левыми против самых правых. Притом что за Марин Ле Пен на президентских выборах проголосовали 11 миллионов человек, социологи дают "Национальному фронту" только от пяти до 18 депутатов в будущей ассамблее, из расчета 577.

Виктория Костяева считает, что перманентная изоляция ее партии связана с обвинениями в фашизме. "Мне особенно непонятно и больно это слышать. Мой отец — ветеран Второй мировой, мужчины моей семьи — среди погибших на фронтах войны. И меня называют фашисткой?" На сайте "Национального фронта" можно найти сведения о еврейских предках Виктории.

Кандидат от "Национального фронта" на парламентских выборах Виржини Жорон рассказала в интервью РИА Новости о "мантре обвинений в фашизме", которую "обязательно вспоминают каждый раз между турами". По словам народного избранника, "Национальный фронт" сталкивается с этими и подобными обвинениями из-за того, что "противостоит как нелегальной, так и легальной, при этом массовой, миграции".

"Несмотря на безработицу, а она достигает 10%, партии, находящиеся у власти, продолжают пропускать сотни тысяч мигрантов, большей частью молодых людей, не имеющих вообще никакой квалификации и таких, чей жизненный путь вызывает большие сомнения. И это совершается, притом что во Франции большая часть второго поколения мигрантов, прибывших в 1960-е годы, не смогла полноценно интегрироваться в общество", — говорит Жорон.

Депутат в региональном собрании на границе с Германией — кандидат в парламент — рассказывает о нелегальной миграции на примере своей малой родины. "В Эльзасе, европейском регионе, банды выходцев из Северной Африки и Чечни конфликтуют между собой. Здесь, в городе Мюлузе! В террористическом нападении на Париж в ноябре 2015 года участвовал выходец из нашего города Виссембура. Вы представляете себе?" — восклицает Жорон.

© Фото : с личной страницы Виктории Костяевой на Facebook Виктория Костяева, кандидат на парламентских выборах во Франции © Фото : с личной страницы Виктории Костяевой на Facebook Виктория Костяева, кандидат на парламентских выборах во Франции

Националисты и Украина

В "Национальном фронте" политику массового допуска мигрантов связывают с позицией Европейского союза, пытающегося распределять переселенцев по квотам и — шире — поддерживающего мобильность рабочей силы. "Национальный фронт" находится в двойственных отношениях с ЕС. С одной стороны, только на выборах в Европарламент проводится голосование по партийным спискам, благодаря чему в 2014 году "Нацфронт" смог занять первое место на голосовании во Франции. С другой стороны, в партии влиянием пользуются евроскептики. В интервью РИА Новости кандидат на парламентских выборах на севере страны Жюльен Франке рассказал, что отношение Украины и Франции к ЕС различно.

"Украина уже получает миллиард евро помощи от ЕС, а Франция на евроструктуры только тратит. ЕС — тормоз для развития экономики Франции. Валюта евро попросту слишком дорога, это мешает нам расти", — считает Франке.

Виктория Костяева того же мнения: "С финансовой точки зрения Украине было бы выгодно присоединиться. Но с точки зрения Франции, все выглядит иначе. Мы вкладываем в ЕС 25 миллиардов евро, а назад получаем только 17". Жорон также находит отрицательные стороны в ЕС. "Число легальных работников, которые въехали во Францию из стран ЕС, а платят налоги дома, возросло на 25% в 2015 году", — говорит она.