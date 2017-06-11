Кандидат из России: во Франции стартуют парламентские выборы

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Парламентские выборы во Франции, назначенные на 11 и 18 июня, пройдут с участием кандидата, родившегося в СССР. Виктория Костяева, уроженка Ульяновска, переехала во Францию по любви: выйдя замуж за гражданина этой страны. С 2002 года экс-россиянка участвует в политической жизни на стороне "Национального фронта", который считает "партией людей, верных своим идеям". В 2017 году сторонники Ле Пен выдвинули Викторию кандидатом в департаменте Ивелин, примыкающем к Парижу. Корреспондент РИА Новости узнал у Виктории и других кандидатов, поддерживающих отмену санкций, что они думают о президенте Макроне, исламской миграции, перспективах Евросоюза, отношениях с Россией и Украиной.
"Для меня Макрон — это новый Ельцин"
Избрание Эммануэля Макрона главой государства разочаровало экс-россиянку, которая связывает его успех с торжеством равнодушия. "Многие французы вообще не интересуются политикой, их волнуют работа и семья. Проблемы кажутся далеко от них, пока не затронут лично. А пресса давала исключительно положительную информацию про Макрона, так он и был избран".
"Национальный фронт", напротив, сталкивается во Франции с давлением, одновременно со стороны медиа и ультралевых активистов. "Десятки журналов восхищались Макроном, но хоть бы один — Марин Ле Пен! Ультралевые, избиратели Жан-Люка Меланшона, нападают на наших активистов, жгут машины, бьют витрины. Я вообще не думаю, что Франция имеет право сегодня поучать другие страны".
"Макрона и его партию "Республика, вперед!" поддерживает крупный капитал, как российские олигархи. Обращаясь к российской аудитории, я бы сравнила этого президента с Ельциным", — говорит Костяева.
"Меня — и называть фашисткой?"
Виктория Костяева считает, что перманентная изоляция ее партии связана с обвинениями в фашизме. "Мне особенно непонятно и больно это слышать. Мой отец — ветеран Второй мировой, мужчины моей семьи — среди погибших на фронтах войны. И меня называют фашисткой?" На сайте "Национального фронта" можно найти сведения о еврейских предках Виктории.
Кандидат от "Национального фронта" на парламентских выборах Виржини Жорон рассказала в интервью РИА Новости о "мантре обвинений в фашизме", которую "обязательно вспоминают каждый раз между турами". По словам народного избранника, "Национальный фронт" сталкивается с этими и подобными обвинениями из-за того, что "противостоит как нелегальной, так и легальной, при этом массовой, миграции".
"Несмотря на безработицу, а она достигает 10%, партии, находящиеся у власти, продолжают пропускать сотни тысяч мигрантов, большей частью молодых людей, не имеющих вообще никакой квалификации и таких, чей жизненный путь вызывает большие сомнения. И это совершается, притом что во Франции большая часть второго поколения мигрантов, прибывших в 1960-е годы, не смогла полноценно интегрироваться в общество", — говорит Жорон.
Депутат в региональном собрании на границе с Германией — кандидат в парламент — рассказывает о нелегальной миграции на примере своей малой родины. "В Эльзасе, европейском регионе, банды выходцев из Северной Африки и Чечни конфликтуют между собой. Здесь, в городе Мюлузе! В террористическом нападении на Париж в ноябре 2015 года участвовал выходец из нашего города Виссембура. Вы представляете себе?" — восклицает Жорон.
Националисты и Украина
"Украина уже получает миллиард евро помощи от ЕС, а Франция на евроструктуры только тратит. ЕС — тормоз для развития экономики Франции. Валюта евро попросту слишком дорога, это мешает нам расти", — считает Франке.
Виктория Костяева того же мнения: "С финансовой точки зрения Украине было бы выгодно присоединиться. Но с точки зрения Франции, все выглядит иначе. Мы вкладываем в ЕС 25 миллиардов евро, а назад получаем только 17". Жорон также находит отрицательные стороны в ЕС. "Число легальных работников, которые въехали во Францию из стран ЕС, а платят налоги дома, возросло на 25% в 2015 году", — говорит она.