Украинские силовики обстреляли насосную станцию в Ясиноватой

ДОНЕЦК 10 июн — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из артиллерии крупного калибра насосную станцию в районе города Ясиноватая в Донбассе, сообщил журналистам представитель министерства обороны ДНР.

Ранее компания "Вода Донбасса" сообщила, что в четверг утром из-за обстрелов была остановлена работа насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода, которая подает воду на пять фильтровальных станций: Донецкую, Красноармейскую, Великоанадольскую, Мариупольскую №1 и Мариупольскую №2.

В четверг из-за отсутствия гарантий безопасности ремонтные бригады не смогли приступить к работе в этом районе. В компании "Вода Донбасса" заявили, что без водоснабжения оставались 400 тысяч жителей и химический завод в Авдеевке.

"Украинская сторона с 22.30 (совпадает с мск) со своих позиций из района Новоселовка-2 применила артиллерию калибром 122 миллиметра по району насосной станции верхнего подъема, вблизи Васильевки. Характер повреждения станции уточняется. Данным обстрелом украинские силовики стремятся добиться полной ее остановки", — сказал представитель ведомства.

Также в министерстве обороны ДНР пояснили, что станция обеспечивает питьевой водой более 40 населенных пунктов региона и около 1,8 миллиона жителей, в том числе на территории, подконтрольной ВСУ.