Генсек ООН назвал Аральское море символом разрушения планеты человеком

ООН, 10 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал Аральское море символом разрушения, которое совершило человечество, и призвал мировых лидеров и общество не повторить подобную трагедию.
Генсек ООН, находящийся с визитом в Узбекистане, осмотрел в субботу с вертолета акваторию высохшего Аральского моря. Глава всемирной организации с 8 по 13 июня совершает турне по странам Центральной Азии — Казахстану, Узбекистану, Киргизии, Таджикистану и Туркмении.
"Посещение Аральского моря — некогда четвертого по размеру закрытого моря, а сейчас почти вымершим, стало огромным шоком. Вероятно, это самая большая экологическая катастрофа нашего времени", — говорится в заявлении генсека ООН по итогам визита в Муйнак.
Антониу Гутерреш подчеркнул, что исчезновение моря произошло не из-за изменения климата, а по причине неправильного управления водными ресурсами. "Пусть Аральское море будет символом разрушения планеты со стороны человечества, и пусть это будет уроком для всех нас, чтобы мобилизовать все международное сообщество в выполнении Парижского соглашения по климату… чтобы трагедии, подобные той, что я видел в Узбекистане, не повторились", — говорится в распространенном в субботу заявлении.
Восьмой генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в ходе визита в Узбекистан в 2010 году также посетил район Приаралья и осмотрел состояние Аральского моря с вертолета.
В январе 1993 года Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан создали Международный фонд по спасению Арала (МФСА). С декабря 2008 года МФСА имеет статус наблюдателя в Генассамблее ООН.