Британский политолог, неверно предсказавший итоги выборов, съел свою книгу

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Британский политолог Мэтью Гудвин съел собственную книгу в эфире Sky News после того, как ему не удалось точно предсказать исход выборов в стране.

This man just ate (some of) his book live on Sky News after making an incorrect #GE2017 prediction @GoodwinMJ pic.twitter.com/13IaFLaJvx — Sky News (@SkyNews) 10 июня 2017 г.

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В мае Гудвин пообещал в Twitter , что съест свою книгу о Brexit, если лейбористы наберут хотя бы 38% голосов. После объявления результатов выборов, на которых лейбористы получили поддержку 40% избирателей, пользователи напомнили Гудвину о его словах.

Политолог сдержал обещание, отметив, что два процентных пункта, на которые он ошибся — довольно большая величина. "Я человек слова, поэтому посижу здесь и буду есть свою книгу, а вы продолжайте", — сказал Гудвин, обращаясь к ведущим во время прямого эфира Sky News.

Согласно окончательным итогам досрочных парламентских выборов в Великобритании, консерваторы получили 42,4% голосов и 318 мандатов, а лейбористы — 40% голосов избирателей и 262 места в парламенте.