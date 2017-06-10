В Афганистане погибли трое американских военнослужащих

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Трое американских военных погибли в результате атаки, организованной афганским военнослужащим на востоке Афганистана, сообщает телеканал ABC со ссылкой на чиновников из США.

Ранее афганский чиновник сообщил, что служащий вооруженных сил Афганистана открыл стрельбу по американским военным, в результате чего два военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. Инцидент произошел в районе Ачин в провинции Нангархар. Как сообщал представитель губернатора провинции, солдат афганской армии был убит ответным огнем.

По данным телеканала, ответственность за атаку взяли на себя боевики радикального движения "Талибан"* (запрещено в РФ). Они заявили, что стрельбу организовал один из членов группировки, вступивший в ряды армии Афганистана.

Вице-президент США Майк Пенс прокомментировал случившееся в ходе своего выступления в Висконсине.

"На моем пути сюда мне сообщили, что американские военнослужащие были убиты и получили ранения в ходе атаки в Афганистане. Президента (США Дональда Трампа) и меня проинформировали, детали этой атаки не заставят себя ждать", — сообщил он.

* Террористическая организация, запрещенная в России.