Мэй в понедельник проведет первое после выборов заседание кабмина

ЛОНДОН, 10 июн – РИА Новости, Мария Табак. Британский премьер-министр Тереза Мэй проведет в понедельник первое после выборов заседание кабинета министров, сообщил в субботу вечером официальный представитель ее канцелярии.

Пока неизвестно, останется ли состав кабинета прежним. Пока известно лишь, что пять ключевых министров – глава МИД Борис Джонсон, глава МВД Амбер Радд, канцлер (министр финансов) Филип Хаммонд, глава минобороны Майкл Фэллон и министр по Brexit Дэвид Дэвис – сохранили свои посты. Об остальных назначениях, возможно, станет известно в воскресенье.

В четверг, 8 июня, в Великобритании прошли парламентские выборы. Консерваторы получили на всего 318 мандатов — на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на 8 меньше, чем нужно для абсолютного большинства. В результате выборы, которые Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется сейчас за сохранение поста.