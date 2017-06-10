ВСУ обстреляли из крупнокалиберной артиллерии пригород Донецка

ДОНЕЦК, 10 июн — РИА Новости. ВСУ (вооруженные силы Украины) обстреляли из крупнокалиберной артиллерии населенный пункт Спартак в северном пригороде Донецка, сообщил вечером в субботу РИА Новости представитель министерства обороны ДНР.

"Украинские силовики обстреляли населенный пункт Спартак. Противник использовал артиллерию калибром 152 мм и минометы калибром 120 мм", — сказал представитель оборонного ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.