В Вильнюсе на выставке скоропостижно умер россиянин

ВИЛЬНЮС, 10 июн — РИА Новости. На выставке, проводимой ежегодно в Вильнюсе ArtVilnius, в субботу скоропостижно умер гражданин России, сообщает пресс-служба литовской полиции.

В субботу на проводимой ежегодно выставке искусства и творчества в Вильнюсе потерял сознание молодой человек, на помощь мужчине бросился находившийся на мероприятии бывший мэр Вильнюса Артурас Зуокас. Как сообщил литовским СМИ Зуокас.

"Сначала мне показалось, что это, возможно, часть шоу, было трудно понять, что происходит, но после того, как я посмотрел на человека, то увидел, что его лицо синеет. Я понял, что дело серьезное", — сказал журналистам Зуокас.

Экс-мэр принялся делать лежащему искусственное дыхание. На помощь к политику пришла находившаяся радом женщина, через время молодой человек был приведен в сознание. "Он начал дышать, появился пульс. В это время приехала скорая", — сказал Зуокас.

Полиция после сообщила, что в машине скорой помощи медикам не удалось спасти жизнь молодому человеку. "Сообщение о случившемся было получено в 15.30 (врем совпадает с мск), через 15 минут медики сообщили, что в автомобиле скорой помощи привести в чувство мужчину не удалось, он умер. Мужчина – гражданин России, 1975 года рождения", — говорится в сообщении.

По данным полиции, причина смерти пока не выяснена.