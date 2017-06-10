Сотни британцев в Лондоне вышли на акцию с требованием отставки Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступает у официальной резиденции на Даунинг стрит в Лондоне. 9 июня 2017

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступает у официальной резиденции на Даунинг стрит в Лондоне. 9 июня 2017

ЛОНДОН, 10 июн — РИА Новости, Мария Табак. Сотни британцев вышли в субботу к резиденции премьера на лондонской Даунинг-стрит на демонстрацию с требованием к Терезе Мэй уйти в отставку после катастрофических для Консервативной партии парламентских выборов.

В руках у протестующих были лозунги вроде "Выгнать тори" и "Мэй — вон", "Руки прочь от европейских рабочих и студентов", "Корбин (лидер Лейбористской партии — ред.) — сюда, Мэй — отсюда".

Между тем, уже почти 600 тысяч человек подписали онлайн-петицию на сайте change.org с требованием не допустить заключения коалиции между консерваторами и североирландской Демократической юнионистской партии (DUP).

Автор петиции, некто под псевдонимом Уинстон Черчилль, заявляет, что DUP дискриминирует представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, выступает против права женщин на аборты и за восстановление смертной казни. Также в петиции содержится призыв к Терезе Мэй уйти в отставку.

"Тереза Мэй должна уйти в отставку. Это (попытка заключения коалиции) отвратительная, отчаянная попытка остаться у власти", — отмечается в петиции.

Между тем, данные опроса, проведенного сайтом conservativehome.com, свидетельствуют, что большинство членов Консервативной партии Великобритании также считают, что нынешний премьер должна уйти в отставку.

За то, чтобы Мэй покинула пост, выступают 59,5% опрошенных; за то, чтобы она осталась — 37%. В опросе, проведенном 9 июня, приняли участие 4 тысячи 763 человека.

Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 8 июня всего 318 мандатов — на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на 8 меньше, чем нужно для абсолютного большинства.

В результате выборы, которые Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется сейчас за сохранение поста.

В настоящее время Мэй занимается формированием правительства, параллельно ведя переговоры о возможном соглашении с DUP, которая получила на выборах десять мандатов.