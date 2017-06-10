Британские консерваторы и DUP договорились об основных принципах соглашения

ЛОНДОН, 10 июн - РИА Новости, Мария Табак. Британские консерваторы и Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии договорились об основных принципах соглашения "на основе доверия и поддержки", сообщил в субботу вечером офис британского премьера.

Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 8 июня всего 318 мандатов - на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на 8 меньше, чем нужно для абсолютного большинства.

В результате выборы, которые премьер Тереза Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется сейчас за сохранение поста.

В настоящее время Мэй занимается формированием правительства, параллельно ведя переговоры о соглашении с DUP, которая получила на выборах десять мандатов.